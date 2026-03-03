رمضان اسپیشل: تکہ ملائی بوٹی ایک اور مزیدار اور کریمی ریسپی
رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور عبادات کا مہینہ ہے اور اس مقدس ماہ میں افطار کے وقت ہر کوئی کچھ خاص اور لذیذ پکوان کی تلاش میں رہتا ہے۔
اگر آپ اپنے افطار کے دسترخوان کو مزیدار اور منفرد بنانا چاہتے ہیں، تو تکہ ملائی بوٹی ایک بہترین انتخاب ہے۔
تکہ ملائی بوٹی بنانے کی ایک مزیدار اور کریمی ریسیپی درج ذیل ہے
اجزاء
بون لیس چکن (مچھلی یا گائے کے گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں) – 500 گرام
دہی – 1 کپ
ہرا دھنیا (کٹا ہوا) – 2 کھانے کے چمچ
پیاز (کٹی ہوئی) – 1
ادرک لہسن کا پیسٹ – 1 کھانے کا چمچ
نمک – حسب ذائقہ
کالی مرچ پاؤڈر – 1 چمچ
سرخ مرچ پاؤڈر – 1 چمچ
زیرہ پاؤڈر – 1 چمچ
سفید مرچ پاؤڈر – 1 چمچ
گرم مصالحہ پاؤڈر – 1 چمچ
لیموں کا رس – 1 کھانے کا چمچ
ملک کریم – 3 کھانے کے چمچ
تیل یا گھی – 2 کھانے کے چمچ
ترکیب
چکن کو اچھی طرح دھو کر خشک کرلیں۔
ایک پیالے میں دہی، ادرک لہسن کا پیسٹ، نمک، کالی مرچ، سرخ مرچ، زیرہ پاؤڈر، سفید مرچ پاؤڈر اور لیموں کا رس ڈال کر مکس کریں۔
اس مکسچر میں چکن کے ٹکڑے ڈال کر اچھی طرح میرینیٹ کرلیں اور کم از کم 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔
ایک پین میں تیل یا گھی گرم کریں اور اس میں پیاز ڈال کر گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں۔
پیاز کو نکال کر ایک طرف رکھ لیں۔
اسی پین میں چکن کے ٹکڑے ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں تاکہ چکن نرم اور اچھی طرح پکے۔
جب چکن تقریباً پک جائے تو اس میں ملک کریم، گرم مصالحہ پاؤڈر اور کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔
چند منٹ کے لیے پکنے دیں تاکہ مصالحہ اور کریم کا ذائقہ چکن میں اچھی طرح جذب ہو جائے۔
چکن ملائی بوٹی تیار ہے! اسے گرم گرم نان یا چاول کے ساتھ سرو کریں۔