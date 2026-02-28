افغان طالبان کے خلاف آپریشن غضب للحق میں شدت، مزید پوسٹیں، بیسز اور ٹینکس تباہ
پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جاری کشیدگی کے دوران پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے ’آپریشن غضب للحق‘ کے تحت کارروائیاں ہفتے کے روز بھی جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں افغان طالبان حکومت کی مبینہ بلااشتعال جارحیت کے جواب میں کی جارہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف سرحدی سیکٹرز میں افغان چیک پوسٹوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
پاکستان کی جانب سے جاری آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان کو بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وفاقی وزیرِ اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق اب تک 331 طالبان کارندے ہلاک اور تقریباً 500 زخمی ہو چکے ہیں۔
وزیر اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کی 104 چیک پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں جبکہ پاک فوج نے 22 اہم چیک پوسٹوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ افغان طالبان کے 163 ٹینک اور مسلح گاڑیاں بھی تباہ کی جا چکی ہیں۔
پاک فضائیہ نے بھی افغانستان بھر میں 37 مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ان فضائی حملوں کا مقصد ایسے ٹھکانوں کو ختم کرنا بتایا جا رہا ہے جہاں سے پاکستان کے خلاف سرگرمیاں منظم کی جاتی تھیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیوں میں صرف مخصوص فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
اطلاعات کے مطابق مہمند سیکٹر کے قریب ایک افغان چیک پوسٹ کو تباہ کیا گیا جبکہ آریانہ کمپلیکس اور دبگئی چیک پوسٹ کو بھی دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ اسی طرح پولیس ہیڈ کوارٹر اور ذاکرخیل پوسٹ کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔
پاک فضائیہ نے افغانستان کے صوبہ لغمان میں کارروائی کرتے ہوئے ایک اسلحہ ڈپو کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اے بی ایف بٹالین ہیڈ کوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔
قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں بھی جھڑپوں کی اطلاعات ہیں جہاں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دراندازی کی کوشش ناکام بنائی گئی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران متعدد شدت پسند مارے گئے جبکہ سرحدی علاقوں میں نگرانی مزید سخت کردی گئی ہے۔
اسی سیکٹر میں اعلیٰ جرگہ تھانہ پوسٹ اور رحیم تھانہ پوسٹ کو بھی تباہ کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
نوشکی، زؤبا اور چترال کے مختلف علاقوں میں بھی کارروائیاں کی گئی ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نوشکی سیکٹر میں ایک افغان پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا جبکہ زؤبا سیکٹر میں ڈیلٹا پوسٹ اور گالف پوسٹ کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیا گیا۔
زؤبا سیکٹر ساؤتھ کمپلیکس کے قریب ایک گاڑی کو بھی نشانہ گیا ہے۔
چترال کے قریب کانڈکسی بیس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔
اسی طرح خیبر پوسٹ اور اوماری کیمپ کو بھی مؤثر کارروائی میں نقصان اٹھانا پڑا۔
ذرائع کے مطابق نیو افغان ایٹ پوسٹ کو بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیوں میں صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور کسی سویلین آبادی کو ہدف نہیں بنایا گیا۔