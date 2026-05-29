پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر ساتھیوں سمیت ہنزہ سے گرفتار، صوبہ بدر کردیا گیا
گلگت بلتستان پولیس نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) خیبرپختونخوا کے صدر جنید اکبر خان کو ساتھیوں سمیت گلگت بلتستان کے علاقے ہنزہ سے گرفتار کرنے کے بعد صوبہ بدر کردیا ہے جب کہ پارٹی قیادت نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے پری پول ریگنگ قرار دے دیا ہے۔
جمعے کو پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر خان گلگت بلتستان میں الیکشن مہم کے سلسلے میں مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے تھے کہ انہیں ہنزہ کے مقام پر حراست میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ اراکینِ قومی اسمبلی سلیم الرحمان، سید محبوب شاہ، ڈاکٹر امجد علی خان اور ایم پی اے نعیم خان کو بھی جنید اکبر کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔
گرفتاری کے موقع پر جنید اکبر کا کہنا تھا کہ انہیں بتایا گیا کہ ان کے پاس این او سی موجود نہیں، اس لیے وہ گلگت سے واپس چلے جائیں، جس پر انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں؟
دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر اور اراکینِ قومی اسمبلی سلیم الرحمان، سید محبوب شاہ ڈاکٹر امجد علی خان اور ایم پی اے نعیم خان اور نائب صدر نواز خان کو گلگت بلتستان سے صوبہ بدر کر دیا گیا۔
بیرسٹر گوہر کی مذمت
واقعے کے بعد پارٹی قیادت کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے جنید اکبر کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں الیکشن مہم کے دوران گرفتار کیا گیا، جو قابل مذمت ہے۔
انہوں نے کہا کہ الیکشن مہم سے روکنا پری پول ریگنگ ہے اور الیکشن کمیشن کو تمام جماعتوں کو یکساں انتخابی مہم چلانے کا موقع دینا چاہیے۔
بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں لوگوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہونی چاہیے اور گلگت بلتستان میں سیاسی اسپیس نہ دینا جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
سہیل آفریدی کا رد عمل
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے بھی جنید اکبر اور دیگر رہنماؤں کی گرفتاری پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر پارلیمنٹیرینز کو رہا نہ کیا گیا تو وہ خود گلگت بلتستان جائیں گے۔
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ گلگت بلتستان میں جعلی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے اقدامات ملک میں نفرت اور تقسیم کو بڑھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے جمہوری نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے۔
سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ گلگت بلتستان ان کی کال کا جواب نہیں دے رہے اور گلگت بلتستان کو نو گو ایریا نہیں بننے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام ووٹ کی طاقت سے جواب دیں گے۔