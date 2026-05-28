دفاعِ وطن کے لیے ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کیا جائے گا: یوم تکبیر پر مسلح افواج کا پیغام
یومِ تکبیر کی اٹھائیسویں سالگرہ پر افواجِ پاکستان اور وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پوری قوم کو مبارکباد پیش کی گئی ہے، جبکہ اس دن کو قومی اتحاد، خودمختاری، دفاعی عزم اور پاکستان کی ناقابلِ تسخیر دفاعی صلاحیت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔
پاک فوج کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے افواجِ پاکستان کی جانب سے عوام کو یومِ تکبیر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 28 مئی 1998ء کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم اور فیصلہ کن لمحہ تھا، جب پاکستان ایٹمی قوت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا اور جنوبی ایشیا میں تزویراتی توازن بحال کیا گیا۔
آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا کہ یومِ تکبیر قومی اتحاد، غیر متزلزل عزم، خودمختاری اور قومی وقار کے تحفظ کے عہد کی علامت ہے، جبکہ پاکستان کی جوہری صلاحیت امن، دفاع اور ملکی سلامتی کی ضامن ہے۔ بیان کے مطابق یہ تاریخی کامیابی قومی قیادت، پاکستانی سائنسدانوں، انجینئرز اور افواجِ پاکستان سمیت پوری قوم کی قربانیوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔
افواجِ پاکستان نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ ملکی سلامتی، استحکام اور وطن کے دفاع کے لیے بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔
اس موقع پر قوم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوکر اتحاد، بیداری، استقامت اور ایک مضبوط و خوشحال پاکستان کیلئے اپنے عزم کی تجدید کی۔
دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے بھی یومِ تکبیر کی اٹھائیسویں سالگرہ پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یومِ تکبیر پاکستان کی تاریخ کا عظیم دن ہے، جب پوری قوم نے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا۔
انہوں نے کہا کہ اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے دفاعی طاقت کا توازن بحال کیا اور دنیا پر واضح کردیا کہ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جاسکتا۔
وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت سے ہرگز غافل نہیں، ملک کے کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں تاہم دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دشمن آج بھی پراکسیز کے ذریعے اپنے ناپاک عزائم جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے دشمن کو شکست دی گئی۔
انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ فتنوں اور ان کے سہولت کاروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔
وزیراعظم اور عسکری قیادت نے اس موقع پر قومی یکجہتی، دفاعی استحکام اور پاکستان کی سلامتی کیلئے مشترکہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے دفاع اور خودمختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔