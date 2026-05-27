ایران کا مفاہمت کے اعلان پر آدھے منجمد فنڈز فوری واپس کرنے کا مطالبہ
امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے پسِ پردہ مذاکرات میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔
عرب خبر ساں ادارے ’العریبیہ‘ اور ’الحدث‘ نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف کے حالیہ دورہ قطر کے دوران مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے ایرانی فنڈز کو آزاد کرنے کے طریقے پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔
رپورٹ کے مطابق، ایران نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے تقریباً 24 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے فوری طور پر واگزار کیے جائیں۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ تہران اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ جیسے ہی دونوں ممالک کے درمیان متوقع مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) کا اعلان ہو، ان فنڈز کا آدھا حصہ یعنی 12 ارب ڈالر اسے اسی وقت فوری طور پر مل جانے چاہئیں۔
رپورٹ میں مذاکرات کی اندرونی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا کہ ان مالی اور سفارتی انتظامات کے تحت، جن پر ابھی واشنگٹن اور تہران کے درمیان بحث جاری ہے، ایران باقی بچ جانے والے نصف اثاثوں کو زیادہ سے زیادہ 60 دنوں کے اندر منتقل کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق، چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف قطری حکام کے ساتھ ان اہم معاملات پر مشاورت مکمل کرنے کے بعد منگل کے روز وطن واپس پہنچ گئے تھے۔
ایران کی ’فارس‘ نیوز ایجنسی نے بھی تصدیق کی ہے کہ تہران اور دوحہ کے اعلیٰ حکام کے مابین ہونے والی اس ملاقات کا بنیادی محور اور سب سے بڑا ایجنڈا یہی منجمد فنڈز کی واپسی تھا۔
نیوز ایجنسی ’تسنیم‘ کا بھی کہنا ہے کہ محمد باقر قالیباف کے اس دورہ دوحہ سے امریکا کے ساتھ جاری مذاکرات کو آگے بڑھانے میں مدد ملی ہے اور اس کا اصل مقصد بیرونِ ملک منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی کے لیے کسی حتمی معاہدے تک پہنچنا تھا۔
مختلف بین الاقوامی اندازوں کے مطابق دنیا بھر کے بینکوں میں منجمد ایرانی اثاثوں کی کل مالیت 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے، اگرچہ اس رقم کے بارے میں کوئی ایک متفقہ ہندسہ سامنے نہیں آیا ہے۔
یہ رقم ایران کو اپنی معیشت چلانے اور غیر ملکی کرنسی کی فراہمی کے لیے اشد ضروری ہے۔
اس حوالے سے امریکی وزیرِ خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے گزشتہ فروری میں ایک بریفنگ کے دوران خود اعتراف کیا تھا کہ واشنگٹن نے جان بوجھ کر ایران کے اندر ڈالر کی کمی پیدا کی، جس کے نتیجے میں وہاں معاشی بحران نے جنم لیا اور اندرونی احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے۔
اب دونوں ممالک اس مالیاتی تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک عارضی معاہدے کے قریب پہنچتے دکھائی دے رہے ہیں۔