ذہنی مریض بھائی نے بہن کا سر تن سے جدا کردیا
آلہ قتل برآمد، ملزم عمران گرفتار
بہاولپور کے علاقے موضع سلطان پور اوچ روڈ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں مبینہ طور پر ذہنی معذور بھائی نے اپنی 20 سالہ بہن کو قتل کردیا۔
پولیس کے مطابق لڑکی گھر میں کھانا بنا رہی تھی کہ اس دوران اس کے سگے بھائی نے کدال کے وار کرکے اسے قتل کردیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ لڑکی کا سر تن سے جدا ہوگیا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ لاش کو ٹی ایچ کیو اسپتال احمد پور شرقیہ منتقل کردیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم عمران کو گرفتار کرکے آلہ قتل بھی برآمد کرلیا گیا ہے جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
رشتہ داروں اور اہلِ علاقہ کے مطابق ملزم عمران فاتر العقل اور ذہنی مریض ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
