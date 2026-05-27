ملک بھر میں آج عیدالاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے

ملک بھر میں آج عیدالاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے
پاکستان بھر میں عیدالاضحیٰ آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نمازِ عید کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے جبکہ ملک کی سلامتی، استحکام اور قیامِ امن کیلئے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔
صبح کا آغاز مساجد، عیدگاہوں، امام بارگاہوں اور کھلے میدانوں میں نمازِ عید کی ادائیگی سے ہوا۔ نماز کے بعد فرزندانِ اسلام سنتِ ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی میں مصروف ہیں۔
صدرِ مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر قوم اور امتِ مسلمہ کو مبارکباد پیش کی۔
صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ عیدالاضحیٰ اطاعت، ایثار، صبر اور اخلاص کا عظیم درس دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی اصل کامیابی مال و دولت یا ظاہری شان میں نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت میں ہے۔
صدرِ مملکت نے کہا کہ عید کی خوشیاں مستحق، یتیم اور محروم افراد کو شامل کئے بغیر ادھوری ہیں، جبکہ سفید پوش اور ضرورت مند افراد کا خصوصی خیال رکھا جانا چاہیے۔
آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ معاشرے میں محبت، برداشت اور مکالمے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جبکہ قانون کا احترام اور ماحول کی صفائی مہذب قوموں کی نشانی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ عیدالاضحیٰ جذبۂ ایثار اور قربانی کی حقیقی روح کو سمجھنے کا پیغام دیتی ہے اور سنتِ ابراہیمی و اطاعتِ الٰہی کی یاد تازہ کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اعلیٰ مقصد کیلئے جان اور مفادات کی قربانی ایمان کی معراج ہے جبکہ حضرت اسماعیلؑ کی اطاعت، وفا اور ایمان کی روشن مثال ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہیں۔
وزیراعظم نے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول فرمائے اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے۔
علاوہ ازیں سید عاصم منیر سمیت مسلح افواج کے سربراہان نے بھی قوم کو عیدالاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔
پاک فوج کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بھی قوم کو عید کی مبارکباد دی۔
آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج نے شہدائے پاکستان اور ان کے اہلخانہ کو خصوصی خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی بے مثال قربانیاں ملک کی بنیادوں کو مضبوط بنا رہی ہیں جبکہ پاک افواج امن، خوشحالی اور اتحاد کیلئے دعاگو ہیں۔