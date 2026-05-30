ایران کا قیشم جزیرے پر پرواز کرنے والے ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ
ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی فورس نے قشم جزیرے کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ایک دشمن ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔
ایرانی فوج کے شعبہ تعلقاتِ عامہ نے ہفتے کے روز جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ فضائی دفاعی یونٹس نے قیشم جزیرے کے اوپر پرواز کرنے والے دشمن ملک کے ڈرون کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔
بیان کے مطابق تباہ کیا جانے والا ڈرون ایک چھوٹا اور ہلکا ’اوربیٹر‘ ڈرون تھا، جسے ایرانی حکام نے امریکی اور اسرائیلی فوج کا اثاثہ قرار دیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام کی بروقت نشاندہی کے بعد اس ڈرون کو تباہ کر دیا گیا۔
ایرانی فوج کا مزید کہنا ہے کہ یہ کارروائی فوج کے مشترکہ فضائی دفاعی فورس کے تحت کام کرنے والے فضائی دفاع کے سسٹم کے ذریعے انجام دی گئی، جس کا مقصد ایران کی فضائی حدود کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔
اس سے قبل 26 مئی کو بھی ایران کی پاسدارانِ انقلاب فورس نے خلیج فارس کے اوپر پرواز کرنے والے ایک امریکی ’ایم کیو 9‘ ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔
پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقاتِ عامہ کے مطابق امریکی فوج نے خطے میں اپنی مداخلت پسندانہ سرگرمیوں کے تحت ایرانی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔
بیان میں کہا گیا کہ انٹیلی جنس نگرانی کے بعد ایرانی فضائی دفاعی یونٹس نے ڈرون کی شناخت کی اور ملکی فضائی حدود کے دفاع کے دوران اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔
پاسدارانِ انقلاب کے مطابق ایرانی فورسز نے ایک ’آر کیو 4‘ ڈرون اور ایرانی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ایک ’ایف 35‘ لڑاکا طیارے کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم دونوں مبینہ طور پر ایرانی فضائی حدود سے واپس چلے گئے۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی یا فضائی حدود میں دراندازی کا سخت جواب دیا جائے گا۔