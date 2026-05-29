پاکستان اور امریکا کا انسداد دہشت گردی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق
نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار اور امریکا کے وزیرخارجہ مارکو روبیو نے تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔
ترجمان دفترخارجہ کی جانب سےجاری بیان کے مطابق جمعے کو نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملاقات ہوئی، جس میں پاک-امریکا تعلقات، علاقائی صورت حال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاک-امریکا دوطرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور خطے سمیت عالمی صورت حال پر بھی گفتگو کی۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی اور ثالثی کوششوں کو سراہا۔
اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اعلیٰ سطح پر روابط اور خطے میں امن، سلامتی اور خوش حالی کے مشترکہ اہداف کے تحت پاک-امریکا شراکت داری مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔
اسحاق ڈار مارکو روبیو سے ملاقات کے بعد پاکستانی سفارتخانے بھی پہنچ گئے ہیں۔ اس سے قبل نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچے تو پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے استقبال کیا۔
امریکا ایران جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ہوئی: اسحاق ڈار
دوسری جانب واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ معرکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی جب کہ ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی ممکن بنانے میں بھی پاکستان نے اہم سفارتی کردار ادا کیا۔
انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پُرعزم ہیں اور حکومت سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے، وزیراعظم کے دورۂ چین کے دوران چینی سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہوئیں اور بی ٹو بی کے تاریخی معاہدے طے پائے، جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان امن کا معمار ملک ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مسلسل سفارتی روابط برقرار رکھے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بار بھی ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔
نائب وزیراعظم نے مزید کہا کہ 47 برس بعد ایران اور امریکا کے درمیان براہ راست مذاکرات ممکن ہوئے، جس میں پاکستان نے بہتری کے لیے فعال سفارتی کردار ادا کیا۔
نائب وزیراعظم نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں پاکستانی سفیر اور دفتر خارجہ کے حکام بھی شریک تھے۔
کشمیر کے حوالے سے اسحاق ڈار نے کہا کہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خودارادیت ملنا چاہیے جب کہ فلسطین کے معاملے پر پاکستان اپنے اصولی مؤقف پر قائم ہے۔