صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کرنے کا اعلان کردیا
امریکی صدرڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کردی گئی ہے، آبنائے ہرمز میں ہماری ناکہ بندی کی وجہ سے رکے ہوئے بحری جہاز اب اپنے گھر جانے کی تیاری کریں۔
جمعے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے سے متعلق اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو اس بات پر متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا بم حاصل نہیں کرے گا۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پر بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پر کھولا جانا چاہیے تاکہ جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رہ سکے۔
انہوں نے کہا کہ اگر سمندر میں بارودی سرنگیں موجود ہیں تو انہیں ختم کیا جائے گا اور امریکا پہلے ہی اپنے جدید مائن سویپرز کے ذریعے کئی سرنگوں کو تباہ کر چکا ہے جب کہ باقی ماندہ سرنگوں کو ایران فوری طور پر ہٹائے گا یا تباہ کرے گا۔
امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکی بحری ناکہ بندی اب ختم کردی گئی ہے، اس ناکہ بندی کے باعث آبنائے ہرمز میں پھنسے جہاز اب واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔
صدر ٹرمپ کے بیان کے مطابق افزودہ جوہری مواد جو گزشتہ برس امریکی بی 2 بمبار طیاروں کے حملے کے نتیجے میں زیر زمین دب گیا تھا، اسے امریکا نکالے گا۔ ان کے بقول امریکا اور چین وہ واحد ممالک ہیں جو اس کام کی تکنیکی صلاحیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ عمل ایران اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ قریبی تعاون سے کیا جائے گا اور اس مواد کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ تاحکم ثانی کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں کی جائے گی جب کہ دیگر کم اہم امور پر اتفاق ہو چکا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ اس معاملے پر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے سیچوئیشن روم میں اجلاس کرنے جا رہے ہیں۔