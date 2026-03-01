نامعلوم ہیکرز نے جیو نیوز کی اسکرین ہیک کر کے نامناسب پیغام چلا دیا

چینل انتظامیہ نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے
شائع 01 مارچ 2026 10:59pm
پاکستان

نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کی لائیو نشریات اتوار کے روز مختصر طور پر متاثر ہوئیں جب ہیکرز نے چینل کے براڈکاسٹ فیڈ پر قبضہ کر کے اسکرین پر ایک غیر مناسب پیغام چلا دیا۔

چینل انتظامیہ نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ بیرونی تھا۔ چینل کے بیان کے مطابق لائیو نشریات کو مسلسل رکاوٹ کا سامنا ہے اور اسکرین کو ہیک کرکے نامناسب پیغام نشر کیا گیا، اس صورتحال کا جیو نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ خلل اس وقت سامنے آیا جب ہیکرز نے چینل کی سیٹلائٹ فریکوئنسی تک غیر مجاز رسائی حاصل کی، جس سے ان کی نشریات میں تکنیکی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔

چینل کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران PAKSAT کمیونیکیشن سیٹلائٹ کے ذریعے چلنے والے نشریاتی نظام پر بار بار ہیکنگ کی کوششیں کی گئی تھیں۔

انتظامیہ کے مطابق واقعے سے قبل بھی نشریات میں وقفے وقفے سے خلل پیدا ہوتا رہا تھا۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جیو نیوز کی اسکرین کو ہیک کر کے غیر مناسب چلا گیا جس پر چینل انتظامیہ نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔

Cyber Attack hacked geo news live tv
