ہنگامی لینڈنگ کے دوران پرائیویٹ طیارہ تباہ، 2 افراد ہلاک
ڈومینیکن ریپبلک میں ایک نجی طیارہ ہنگامی لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں پائلٹ اور معاون پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ طیارہ لا رومانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لینڈنگ مکمل ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو گیا۔
حکام کے مطابق حادثہ لا رومانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا، جہاں نجی طیارہ ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارہ رن وے تک پہنچنے سے پہلے ہی حادثے کا شکار ہو گیا۔
حادثے کے فوراً بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں، تاہم پائلٹ اور معاون پائلٹ شدید زخمی ہونے کے باعث جانبر نہ ہو سکے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں ہلاک ہونے والے دونوں افراد طیارے کے پائلٹ اور معاون پائلٹ تھے۔
ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ متعلقہ حکام نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
فضائی حکام طیارے کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ پرواز سے متعلق ڈیٹا کا بھی جائزہ لیں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ حادثے سے قبل کیا حالات پیش آئے اور طیارہ کیوں گر کر تباہ ہوا۔
حادثے کے وقت طیارے میں کسی ممکنہ مسافر کی موجودگی، پرواز کے روٹ یا منزل کے بارے میں فوری طور پر کوئی معلومات جاری نہیں کی گئیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور مزید تفصیلات سامنے آنے پر عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔