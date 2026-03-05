رمضان افطار اسپیشل: چکن تکہ پراٹھارول
رمضان کے مہینے میں کھانوں کی ایک خاص اہمیت ہے اور ہر روز افطار پر مختلف پکوانوں کی خوشبو ہر گھر میں پھیلتی ہے۔چکن تکہ پراٹھا رول ایک ایسا لذیذ اور توانائی بخش کھانا ہے جو افطار کے وقت ایک نیا ذائقہ اور خوشبو لے کر آتا ہے۔
اس ترکیب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چکن کے تکے اور نرم پراٹھے کا بہترین امتزاج ہے، جو کہ رمضان کی افطار میں آپ کے ذائقے کو بڑھا دے گا۔ تو آئیے، اس شاندار اور مزے دار چکن تکہ پراٹھا رول کی ترکیب سیکھتے ہیں۔
چکن تکہ پراٹھا رول بنانے کے لیے آپ کو درج ذیل اجزاء کی ضرورت ہوگی۔
اجزاء:
چکن (ہڈی کے بغیر): 500 گرام
پیاز: 1 بڑی، باریک کٹی ہوئی
ٹماٹر: 1 درمیانہ، باریک کٹا ہوا
ہری مرچ: 2-3 عدد، کٹی ہوئی
دھنیا پاؤڈر: 1 چمچ
زیرہ پاؤڈر: 1 چمچ
کالی مرچ: ½ چمچ
ادرک لہسن کا پیسٹ: 1 چمچ
نمک: حسب ذائقہ
لال مرچ پاؤڈر: 1 چمچ
پراٹھے (پکے ہوئے): 4 عدد
ہرا دھنیا: حسب ضرورت
لیموں: 1 عدد
چکن کے لئے تیل: 2 کھانے کے چمچ
چٹنی (اختیاری): حسب ذائقہ
سلاد: کھیرا، ٹماٹر اور پیاز کے ٹکڑے
ترکیب
چکن کی تیاری
چکن کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اچھی طرح دھو کر خشک کرلیں۔
ایک پین میں تیل گرم کریں، پھر اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر بھونیں۔
اس کے بعد پیاز اور ہری مرچ ڈال کر نرم ہونے تک بھونیں۔
ٹماٹر، نمک، لال مرچ، دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر اور کالی مرچ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔
چکن کے ٹکڑے ڈال کر اچھی طرح ملا کر پکا لیں جب تک چکن گل نہ جائے اور گریوی تھوڑی خشک ہوجائے۔
آخر میں ہرا دھنیا اور لیموں کا رس ڈال کر چولہے سے اُتار کر الگ رکھیں۔
پراٹھے کی تیاری
تیار پراٹھے کو توے پر ڈال کر دونوں طرف سے ہلکا سا سینک لیں تاکہ وہ نرم اور لچکدار رہیں۔
رول بنانا
ایک پراٹھے پر تھوڑا سا چکن ڈال کر اوپر سے کچھ ہرا دھنیا اور کٹی ہوئی سبزیاں (کھیرا، ٹماٹر، پیاز) رکھیں۔
اگر آپ کو پسند ہو تو چٹنی بھی لگا سکتے ہیں۔
پھر پراٹھے کو رول کر کے اچھی طرح لپیٹ لیں۔
چکن تکہ پراٹھا رول تیار ہے، آپ اسے گرم گرم سرو کر سکتے ہیں.