ایران کے ساتھ غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا: صدر ٹرمپ
امریکی صدرڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کی واحد شرط غیرمشروط ہتھیار ڈالنا ہے، جس کے بعد نئی قیادت کے ذریعے ملک کو دوبارہ مضبوط بنانے میں امریکا اور اس کے اتحادی کردار ادا کریں گے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سوشل ٹروتھ پر جاری بیان میں کہا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کی واحد شرط غیرمشروط طور پر ہتھیار ڈالنا ہوگی۔ انھوں نے واضح کیا کہ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ غیرمشروط سرنڈر کرے۔
امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ایک بہتر اور قابل قبول قیادت کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے بعد امریکا اور اس کے اتحادی مل کر ایران کو تباہی کے دہانے سے واپس لانے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے۔
صدر ٹرمپ کے مطابق ایران کو معاشی طور پر پہلے سے زیادہ بڑا، بہتر اور مضبوط بنایا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مستقبل میں ایران ایک مستحکم اور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔
ٹرمپ نے اپنے بیان کے اختتام پر اپنے طرز کا نعرہ بھی دہرایا اور کہا کہ “میک ایران گریٹ اگین”، یعنی ایران کو دوبارہ عظیم بنایا جائے گا۔