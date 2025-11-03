Aaj News
Live
Aaj English
BRecorder
پیر 03 نومبر 2025
Open main menu
تازہ ترین
پاکستان
دنیا
سائنس/ ٹیکنالوجی
کھیل
لائف اسٹائل
صحت
دلچسپ و عجیب
بلاگ/کالم
اسپیشل رپورٹس
Search
صفحہ اول
تازہ ترین
پاکستان
دنیا
سائنس/ ٹیکنالوجی
کھیل
لائف اسٹائل
صحت
دلچسپ و عجیب
بلاگ/کالم
اسپیشل رپورٹس
Search
Search
صفحہ اول
تازہ ترین
پاکستان
دنیا
سائنس/ ٹیکنالوجی
کھیل
لائف اسٹائل
صحت
دلچسپ و عجیب
بلاگ/کالم
اسپیشل رپورٹس
Don't Miss the Latest News
Subscribing is the best way to get our best stories immediately.
Maybe later
Allow Notifications
صحت
ڈارک چاکلیٹ: یادداشت تیز اور ذہنی دباؤ دور کرنے کا لذیذ طریقہ
کورونا مزید چارافراد کی جانیں نِگل گیا
خواتین! پلاسٹک کے ڈبے صرف ایک دفعہ استعمال کے لیے ہیں: ماہرین
صحت مند رہنے کے لئے کتنے’کیلے’ کھائیں؟
ایک کے بعد دوسرا سوشل میڈیا ٹرینڈ فالو کرنے والے کس نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں؟
سب سے عام اور خوفناک ان 4 خوابوں کا کیا مطلب ہے؟
انار کے پتے: صحت، خوبصورتی اور دل کی حفاظت کا قدرتی خزانہ
کورونا وائرس کے حملے جاری، مزید 3 اموات، 628 نئے کیسز رپورٹ
کیا روزانہ چاول کھانے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں؟
ملک میں کورونا وائرس کے 644 نئے کیسز رپورٹ
لال مرچ پاوڈر کے زیادہ استعمال کے سائیڈ افیکٹس
کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، 4 افراد جان کی بازی ہار گئے
گھٹنے میں مسلسل درد کو ’ایروبک‘ سے کیسے ختم کریں؟
کراچی سمیت سندھ بھر میں وبائی امراض پھیل گئے
فضائی آلودگی کی وجہ سے ہونے والی کھانسی سے کیسے نمٹا جائے؟
کورونا سے 24 گھنٹوں کے دوران 8 افراد جان کی بازی ہار گئے
انڈے فریج میں رکھیں یا نہیں؟ محفوظ رکھنے کا صحیح طریقہ جانیے
پاکستان میں کورونا سے مزید 4 اموات، 620 نئے کیسز رپورٹ
گولیاں نہ کھائیں، پرسکون اور گہری نیند کا راز آپ کی پلیٹ میں موجود ہے
سب سے زیادہ کورونا مثبت کیسز کی شرح لاہور میں ریکارڈ کی گئی
صبح کے وقت ناک کیوں زیادہ بند محسوس ہوتی ہے؟
منکی پاکس وائرس، عالمی ادارہ صحت نے دنیا میں ہائی الرٹ جاری کردیا
تین غلطیاں جو خواتین جِم میں کرتی ہیں، تمنا بھاٹیا کے فٹنس کوچ کا انکشاف
منکی پاکس کیسز: ڈبلیو ایچ او کا دوبارہ اجلاس بلانے کا فیصلہ
اسٹروک کی 5 ہلکی مگر خطرناک نشانیاں، جو چہرے پر ظاہر ہوتی ہیں
گرمی کا موسم آپ کے دانتوں کو کس طرح برباد کر رہا ہے؟
نوزائیدہ بچے رات کے وقت زیادہ کیوں روتے ہیں؟
ملک میں کورونا سے مزید دو افراد جاں بحق، مثبت کیسز کی شرح 3.5 فیصد ریکارڈ
زیادہ یورک ایسڈ آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے
سعودی عرب میں مونکی پوکس کا پہلا کیس سامنے آگیا
وہ خاموش تھکن کیا ہے جو بے شمار خواتین جھیل رہی ہیں؟
پمز اسپتال بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مریض کی ہلاکت پر معطل شدہ عملے کو بحال کردیا
زہریلی اور آلودہ فضا، پھیپھڑوں کے لیے خطرے کی گھنٹی
ملک میں کورونا سے مزید 2 افراد جاں بحق، 371 نئے کیسز رپورٹ
ماؤں کے دودھ نہ پلانے سے پاکستان کو سالانہ 2.8 ارب ڈالر کا نقصان
12 سے 15 سال کی عمر والوں کیلئے فائزر و بایونٹیک کی ویکسین کی منظوری دے دی گئی
بچوں کو الرجی سے بچانے کے لیے مونگ پھلی کب کھلائی جائے؟
عید الاضحٰی پر طبی ماہرین نے شہریوں کو کیا مشورہ دیا؟
صرف کیلشیم نہیں، ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ غذائیں بھی ضروری ہیں
ملک میں کورونا سے ایک مریض جاں بحق، شرح 2.73 فیصد ریکارڈ
ہارٹ اٹیک سے قبل دکھنے والی 4 بڑی علامات، جنہیں کبھی نظر انداز نہ کریں
قربانی کے گوشت سے متعلق چند اہم باتوں کا خیال لازمی رکھیں
ہر مریض کے لیے موزوں یونیورسل گردہ تیار، خون میچ نہ ہونے کا خدشہ ختم
کراچی کی مویشی منڈی میں کتنے جانور لمپی وائرس سے متاثرہ ہیں؟
باتھ روم کے شاور میں موجود ہزاروں جراثیم، جو پانی کھولتے ہی آپ پر برس پڑتے ہیں
کورونا پھر سے سر اٹھانے لگا، مزید 650 نئے کیسز رپورٹ، 2 مریض جاں بحق
پنجاب میں کوئلے سے کھانا بنانے پر پابندی، محفوظ طریقے سے بار بی کیو کیسے بنائیں؟
آزاد کشمیر میں کورونا وائرس سے 6 افراد متاثر
ملائیشیا میں خطرناک بیماری پھیلنے لگی 6 ہزار سے زائد طلبہ متاثر
ملک میں کورونا زور پکڑنے لگا، مزید 2 افراد جاں بحق، 382 کیسز رپورٹ
<<
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Go to date
لائیو ٹی وی
مقبول ترین
پاکستانی مچھیرا بھارتی خفیہ ایجنسی کا آلۂ کار بننے پر گرفتار
تاجکستان سے بھارتی فوج کی بے دخلی، آینی ایئربیس کا قبضہ کھونے پر بھارت میں ہنگامہ کیوں؟
سوڈان میں کیا ہو رہا ہے؟
طورخم سرحد کھل گئی، تجارت بدستور بند، افغان مہاجرین کو صرف واپسی کی اجازت
ای چالانوں کی بارش 5ویں روز بھی جاری، اب تک کن خلاف ورزیوں پر چالان نہیں ہوا
گاڑی میں موجود جوڑے کی نجی تصویر وائرل، ای چالان سے شہریوں میں پرائیویسی خدشات
تازہ ترین
ناکامی کا خدشہ، وزیراعظم آزاد کشمیرکے خلاف تحریکِ عدم اعتماد مؤخر
ٹرمپ کا جوہری تجربوں کا اعلان پاکستان کے لیے خطرہ یا موقع؟
افغانستان میں 6.3 شدت کا زلزلہ، 10 افراد جاں بحق، 260 زخمی
پاک افغان مذاکرات پر بھارت کی پریشانی بڑھنے لگی ہے: وزیر دفاع
کراچی میں شہریوں کو ای چالان، ٹریفک پولیس کی اپنی خلاف ورزیاں
غزہ پر آج اجلاس، پاکستان جنگ بندی پر زور دے گا، دفتر خارجہ
نائجیریا شدت پسندی کے خلاف امریکی تعاون پرراضی، ٹرمپ کے الزامات مسترد