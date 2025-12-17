نوجوانوں میں سر درد کیوں بڑھ رہا ہے؟
سر درد ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج کل ہر عمر کے افراد میں پایا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں نوجوانوں میں اس کا بڑھنا خاص طور پر تشویش کا باعث بن رہا ہے۔
یہ مسئلہ مختلف وجوہات کی بنا پر شدت اختیار کر رہا ہے اور نوجوانوں کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ بڑھتے ہوئے کام کے دباؤ، اسمارٹ فونز اور کمپیوٹر اسکرینز کے طویل استعمال اور ناقص طرزِ زندگی نے سر درد کو ایک عام شکایت بنا دیا ہے۔
آئیے نوجوانوں میں سر درد کی پانچ اہم وجوہات اور اس کے مؤثر علاج کے بارے میں جانتے ہیں۔ تاکہ آپ اس مسئلے کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کا حل تلاش کر سکیں۔
1۔ موسمی تبدیلی اور سینوس کا مسئلہ
موسمی تبدیلیوں یا زیادہ آلودگی والے دنوں میں سینوس کا درد یا پریشانی عام ہو سکتی ہے۔ یہ درد عام طور پر پیشانی، ناک اور آنکھوں کے ارد گرد بھاری پن اور دباؤ کی صورت میں محسوس ہوتا ہے۔ سینوس کی سوزش یا بلاک ہونے کی وجہ سے یہ درد بڑھتا ہے۔
اس کے علاج کے لیے بھاپ لینا ایک مؤثر طریقہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سینوس کی بندش کھل جاتی ہے اور درد میں آرام آتا ہے۔
2۔ تناؤ اور کام کا دباؤ
آج کل کے نوجوانوں میں کام کا دباؤ، اسکول یا کالج کی سرگرمیوں اور امتحانات کی تیاری کے دوران سر درد ہونا عام ہے۔ جب آپ بہت زیادہ ذہنی دباؤ یا تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، تو درد کی شدت بڑھ جاتی ہے، جسے ”ٹنشن ہیڈیک“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی علامات میں سر کے گرد تنگ بیلٹ کی طرح دباؤ محسوس ہوتا ہے، اور اکثر جبڑے میں بھی تناؤ یا درد محسوس ہوتا ہے۔
اس سے بچنے کے لیے نوجوانوں کو طویل وقت تک اسکرین کے سامنے بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے اور وقفے وقفے سے ہلکی پھلکی ورزش کرنی چاہیے۔
3۔ خراب پوسچر اور جسمانی تھکاوٹ
غلط جسمانی حالت یا پوسچر کے نتیجے میں گردن اور پٹھوں پر دباؤ پڑتا ہے، جو سر درد کی وجہ بنتا ہے۔ طویل وقت تک بیٹھے رہنا یا غلط طریقے سے پڑھنا یا کام کرنا، سر درد کو بڑھا سکتا ہے۔
اس سے بچنے کے لیے نوجوانوں کو بیٹھنے کے دوران اپنے جسم کی سیدھ کو درست رکھنا چاہیے اور باقاعدہ ورزش کرنی چاہیے تاکہ جسمانی پٹھے مضبوط ہوں۔
4۔ پانی کی کمی اور تھکاوٹ
دیر تک جاگنا، نیند کی کمی یا جسم میں پانی کی کمی سر درد کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ زیادہ پانی نہیں پیتے یا بہت دیر تک جاگتے ہیں، تو اگلے دن شدید سر درد محسوس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح، سخت جسمانی محنت یا بہت زیادہ وقت تک مطالعہ کرنے کے بعد بھی سر درد ہوتا ہے۔
اس کا حل یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ پئیں، باقاعدہ نیند لیں اور اپنے جسم کو آرام دیں تاکہ یہ مسئلہ کم ہو سکے۔
5۔ درد شقیقہ (Migraine)
درد شقیقہ ایک پیچیدہ قسم کا سر درد ہوتا ہے جو اکثر شدید اور متلی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اکثر نیند کی کمی، زیادہ روشنی، یا شور کے سبب شروع ہوتا ہے۔
ایسے میں، ایک تاریک اور پرسکون جگہ پر آرام کرنا، نیند کا باقاعدہ شیڈول رکھنا اور معروف محرکات سے بچنا اس درد کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
سر درد کو کم کرنے کے لیے گھریلو ٹوٹکے
سر درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ چند گھریلو ٹوٹکے اپنا سکتے ہیں۔
پانی کا استعمال: پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے روزانہ 8-10 گلاس پانی پئیں۔ یہ سر درد کی شدت کو کم کرتا ہے اور آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔
بھاپ لینا: سینوس کے درد کو کم کرنے کے لیے بھاپ لینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے سینوس کھل جاتے ہیں اور درد کم ہو جاتا ہے۔
آرام: سر درد کا سب سے سادہ علاج ہے آرام کرنا۔ ایک پرسکون جگہ پر جا کر آنکھیں بند کر کے آرام کرنے سے درد کم ہو جاتا ہے۔
لہسن اور ادرک کا استعمال: لہسن اور ادرک میں قدرتی خواص ہوتے ہیں جو سر درد کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ ان کا رس نکال کر پانی یا چائے میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔
مناسب نیند: نیند کی کمی سر درد کا بڑا سبب ہے۔ روزانہ 7-8 گھنٹے کی نیند لیں تاکہ جسم اور دماغ کو آرام ملے۔
سر درد نوجوانوں میں بڑھتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے، لیکن اس پر قابو پانا ممکن ہے۔ اگر آپ ان وجوہات سے آگاہ ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات کو بہتر بناتے ہیں تو سر درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، اگر سر درد مسلسل یا شدید ہو، تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے تاکہ کسی سنگین مسئلے کا سامنا نہ ہو۔