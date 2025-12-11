خالی پیٹ پھل کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ماہرین نے بتا دیا
پھل ہماری صحت کے لیے اہم ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن پھلوں کو کب اور کیسے کھانا چاہیے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سالوں سے بحث جاری ہے۔
کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ صبح سویرے پھل کھانا صحت کے لیے بہتر ہے، جبکہ دیگر افراد کا کہنا ہے کہ اس سے تیزابیت یا ہاضمہ سست ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ پھل ہمیشہ خالی پیٹ ہی کھانے چاہیے۔ ان سب کو دیکھ کر اکثر لوگوں کو یہ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ کون سی بات درست ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ پھل وٹامنز، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس اور پانی سے بھرپور ہوتے ہیں اور سوال یہ نہیں کہ پھل اچھے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ سوال اہم ہے کہ کیا ان کا کھانے کا وقت ہاضمہ پر اثر ڈالتا ہے؟
ماہرین کے مطابق، پھل خالی پیٹ یا کھانے کے بعد کسی بھی وقت کھائے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر صورت میں صحت بخش ہوتے ہیں۔ ماہرین غذائیت کے مطابق، پھل جلدی ہضم ہو جاتے ہیں، یہ قدرتی طور پر ہائیڈریٹنگ ہوتے ہیں اور پیٹ کو بوجھل کیے بغیر توانائی فراہم کرتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے صبح کے وقت، جب جسم رات بھر کی نیند سے جاگتا ہے، پھل کھانا ہلکا اور صحت بخش ہوتا ہے۔ اگر آپ کوخالی پیٹ پھل کھانا توانائی دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ماہرین کے نزدیک یہ صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔
اسی طرح کچھ لوگ خالی پیٹ پھل کھانے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے، دوسرے افراد کو اس سے تکلیف یا بے آرامی ہو سکتی ہے۔ دراصل، پھل خالی پیٹ کھانا غلط نہیں ہے، مگر ہاضمے کے لحاظ سے اس کا وقت اہم ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق، جو لوگ نزلہ یا شدید تیزابیت کا شکار ہیں، انہیں خالی پیٹ پر ترش پھلوں سے بچنا چاہیے۔
سنترہ، انناس اور ایسے پھل جو فائبر سے بھرپور ہوں جیسے آم اور ناشپاتی، خالی پیٹ پر کھانے سے تیزابیت یا تکلیف پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ پھلوں میں نہیں، بلکہ ہر فرد کی جسمانی برداشت اور بعض مخصوص پھلوں کی نوعیت میں ہے، جو قدرتی طور پر زیادہ ترش یا فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔
مناسب ہے کہ آپ اپنے جسم کی آواز سنیں۔ اگر پھل کھانے سے آپ کو بھوک لگتی ہے، تو آپ انہیں مکس کر کے گری دار میوے، بیج یا دہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھاری ناشتہ پسند ہے تو پھلوں کو کھانے کے درمیان لے سکتے ہیں۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ پھل کبھی بھی کھائے جا سکتے ہیں، بس یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کے مطابق ان کا استعمال کریں۔
وہ پھل جو خالی پیٹ کھانے سے بہتر کام کرتے ہیں
اگر آپ کا ہاضمہ مضبوط ہے تو یہ پھل ہاضمے کے لیے نرم، ہائیڈریٹنگ اور ہلکے ثابت ہوتے ہیں:
پپیتا: آرام دہ، انزائمز سے بھرپور، آنتوں کی صحت کے لیے مفید ہیں۔
کیلے: صبح کی تیزابیت سے بچنے کے لیے بہترین پھل سمجھے جاتے ہیں۔
بیریز: اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور، پیٹ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔
سیب: نرم فائبر، ہلکی مٹھاس، زیادہ ترش نہیں ہوتے۔
وہ پھل جن سے آپ کو خالی پیٹ پر پرہیز کرنا چاہیے
یہ پھل غذائیت سے بھرپور ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ صبح کے وقت بھاری، تیزابیت پیدا کرنے والے یا بھاری ہو سکتے ہیں۔
سنترہ اور انناس: یہ ترش پھل بعض افراد کے لیے تیزابیت کا سبب بن سکتے ہیں۔
آم: فائبر سے بھرپور، جو پیٹ میں اپھار کا باعث بن سکتا ہے۔
ناشپاتی: فائبر کی زیادہ مقدار، خالی پیٹ پر بہت بھاری محسوس ہو سکتی ہے۔
انار: غذائیت سے بھرپور، لیکن کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
اس لیے اگر آپ کا جسم اسے برداشت کرتا ہے تو خالی پیٹ پھل کھانا بالکل ٹھیک ہے۔
نوٹ: مزید معلومات کے لیے ہمیشہ ماہرین یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔