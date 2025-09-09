لائیو ٹی وی  
’پاکستان میرا اصل گھر ہے‘، سنجے دت کا پرانا ویڈیو وائرل

ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہے۔
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 09 ستمبر 2025 03:44pm
بالی ووڈ کے معروف اداکار سنجے دت کی ایک پرانی ویڈیو ایک بار پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ اپنے والد سنیل دت کی پاکستان سے جذباتی وابستگی کے حوالے سے انکشاف کررہے ہیں۔

اس ویڈیو میں سنجے دت نے بتایا کہ ان کے والد اکثر کہا کرتےتھے“پاکستان میرا گھر ہے“۔

وائرل ہونے والی اس ویڈیو کے مطابق، سنجے دت ایک بھارتی میوزیکل شو میں بطور مہمان شریک ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ ایک رات وہ دیر سے گھر لوٹے تو انہوں نے اپنے والد کو کمرے میں اکیلے روتے دیکھا۔

پہلے تو وہ سمجھےکہ شاید وہ اپنی مرحومہ اہلیہ اور سنجے کی والدہ نرگس دت کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے والد سے پوچھا، تو سنیل دت نے کہا: ”مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے اپنا گھر یاد آ رہا ہے۔“

سنجے دت نے بتایا کہ وہ والد کے اس جملے پر حیران رہ گئے اور کہا ”یہی تو آپ کا گھر ہے“۔ لیکن سنیل دت نے جواب دیا: ”نہیں بیٹے، تو نہیں سمجھے گا، مجھے پاکستان یاد آ رہا ہے، وہی میرا اصل گھر ہے۔“

سنجے دت کے والد سنیل دت جو خود بھی ماضی کے مشہورادا کاررہ چکے ہیں کا تعلق تقسیم ہند سے قبل راولپنڈی ڈویژن سے تھا۔ ہجرت کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھارت آ گئے تھے، لیکن پاکستان کو ہمیشہ اپنی ”پیدائشی سرزمین“ اور ”اصل گھر“ قرار دیتے تھے اور تقسیم کے بعد اکثر اس کی یاد میں رویا کرتے تھے۔

سنیل دت ہندو پنجابی تھے، جبکہ ان کی اہلیہ نرگس دت کا تعلق ایک بنگالی مسلم خاندان سے تھا جن کی پیدائش کولکتہ میں ہوئی تھی۔

