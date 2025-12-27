پاکستان کی یمن میں استحکام کے لیے سعودی اور اماراتی کوششوں کی حمایت
پاکستان نے یمن میں حالیہ سیاسی اور فوجی پیش رفت پر قریبی نظر رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی امن قائم کرنے کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
وزارتِ خارجہ نے ہفتے کو جاری بیان میں کہا کہ پاکستان یمن کی قومی یکجہتی اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے پر زور دیتا ہے اور امید کرتا ہے کہ یمنی فریقین کسی بھی یکطرفہ اقدام سے گریز کریں گے تاکہ حالات مزید کشیدہ نہ ہوں۔
پاکستان نے یمنی جماعتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ تعمیری اور ایماندارانہ مذاکرات کے ذریعے جامع سیاسی حل کی طرف بڑھیں جو پہلے سے طے شدہ اصولوں پر مبنی ہو۔
بیان میں زور دیا گیا ہے کہ یمن کی قومی یکجہتی اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنا ضروری ہے اور یمنی اسٹیک ہولڈرز کو کسی بھی ایسے یکطرفہ اقدام سے گریز کرنا چاہیے جو صورتحال کو مزید کشیدہ کر سکتا ہو۔
پاکستان نے یمنی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ باہمی اعتماد اور تعمیری نقطہ نظر کے ساتھ جامع اور مذاکراتی سیاسی حل کی طرف بڑھیں، جو پہلے سے طے شدہ اصولوں پر مبنی ہو۔
پاکستان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ موجودہ سفارتی کوششیں عملی اقدامات میں تبدیل ہوں گی، جو یمن میں دیرپا امن کے قیام اور یمنی عوام کی مشکلات کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گی۔
برطانوی خبر رساں ادارے ’دی گارڈین‘ کے مطابق یمن کے جنوبی علاقے میں ایک علیحدگی پسند گروپ سدرن ٹرانزیشنل کونسل (ایس ٹی سی) نے حال ہی میں دو تیل سے مالا مال صوبوں پر قبضہ کیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب نے مبینہ طور پر اس کے خلاف وارننگ ایئر اسٹرائیکس کیں۔
ایس ٹی سی کے میڈیا سے وابستہ ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ حدرماوت کے علاقے وادی نہاب کے قریب ان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے، تاہم ان حملوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی۔
ایس ٹی سی نے دعویٰ کیا کہ ایئر اسٹرائیکس اس وقت کی گئیں جب ان کے فوجی مشرقی حدرماوت میں اڈوں میں موجود تھے، جبکہ دو افراد ہلاک ہوئے۔
سعودی عرب نے اس معاملے پر ابھی تک کوئی باضابطہ ردعمل نہیں دیا ہے۔
ایس ٹی سی کے مطابق، جنوبی یمن میں ان کے قبضے کے بعد سعودی اور اقوامِ متحدہ کے تسلیم شدہ عناصر سیاسی اور سفارتی طور پر اس کے یکطرفہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں جیسے کویت اور قطر، ساتھ ہی عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابوالغیط نے یمن کے متحد رہنے کی حمایت کی ہے۔
سعودی وزارتِ خارجہ نے جمعرات کو ایس ٹی سی سے اپیل کی کہ وہ واپس جائیں اور مذاکرات دوبارہ شروع کریں تاکہ دونوں صوبوں میں امن قائم رہے۔
سعودی بیان میں کہا گیا کہ یکطرفہ اقدامات یمن کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہیں اور سب یمنی فریقین کو تعاون اور ضبطِ عمل اختیار کرنا چاہیے۔
متحدہ عرب امارات نے بھی سعودی عرب کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات یمنی عوام کے مفاد میں ہے، تاہم ایس ٹی سی کی واپسی کے لیے کسی واضح حمایت یا مخالفت کا اظہار نہیں کیا۔
ایس ٹی سی نے جمعہ کو اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے اور سلامتی، اتحاد اور جنوبی یمن کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔
یمن کی جنوبی حکومت اور ایس ٹی سی کے درمیان حالیہ فوجی حرکات کے بعد سعودی اور اماراتی ٹیمیں ادین بھیجی گئی ہیں تاکہ فوجی واپس اپنی سابقہ پوزیشنز پر آ جائیں۔
اقوامِ متحدہ نے وارننگ دی ہے کہ کشیدگی کے بڑھنے سے یمن کی پہلے ہی خراب انسانی اور اقتصادی صورتحال میں مزید سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔