رمضان میں ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اہم مشورے
رمضان میں ہائی بلڈ پریشر (ہائیپر ٹینشن) کے مریضوں کو خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ روزے کے دوران غذائی عادات، پانی کی کمی اور طرز زندگی میں تبدیلیاں ان کے بلڈ پریشر کو متاثر کر سکتی ہیں۔
رمضان کے مہینے میں بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے چند اہم مشورے درج ذیل ہیں تاکہ وہ اپنے صحت کو بہتر طور پر سنبھال سکیں۔
دوا کے معمولات کا خیال رکھیں
بلڈ پریشر کے مریضوں کو دوا کے معمولات میں تبدیلی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ماہرین صحت کے مطابق کے مطابق، رمضان میں افطار کے وقت بلڈ پریشر کی دوا نہیں لینی چاہیے۔
ڈاکٹرزمشورہ دیتے ہیں کہ مریض تراویح کے بعد دوا لیں تاکہ دوا کا اثر زیادہ موثر ہو سکے۔ اگر دوا لینے کا وقت چھوٹ جائے تو دوگنا کرنے سے اجتناب کریں اور اگلے دن اپنی معمول کی خوراک کے مطابق دوا لیں۔
نمک زیادہ استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ رمضان میں سحر اور افطار کے دوران نمکین غذاوں سے پرہیز کرنا چاہیے جیسے چپس، پراٹھے، چٹنی وغیرہ۔ بہتر ہے کہ غذا میں کم نمک استعمال کریں اور ایسی غذائیں شامل کریں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوں جیسے سبزیاں اور پھل۔
پانی کا ناکافی استعمال
پانی کی کمی سے بلڈ پریشر پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ سحر اور افطار کے دوران مناسب مقدار میں پانی پینا ضروری ہے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ افطار سے سحر تک کم از کم 8-10 گلاس پانی پینے کی کوشش کریں تاکہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے۔
لو فیٹ دودھ کا استعمال
بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے لو فیٹ دودھ کا استعمال بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ دودھ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں چکنائی کم ہوتی ہے اور یہ دل کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔
اسٹریس سے بچنے کی کوشش کریں
رمضان میں ذہنی دباؤ (اسٹریس) بلڈ پریشر پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے مراقبہ، گہری سانسیں اور نماز پڑھنے کی مشق کریں۔ یہ طریقے بلڈ پریشر کو مستحکم رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
صحیح وقت پر کھانا کھائیں
افطار میں کھانے کا آغاز کھجور اور پانی سے کریں، اس کے بعد ہلکا اور متوازن کھانا کھائیں۔ بھاری اور تلی ہوئی غذا سے گریز کریں کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو متاثر کر سکتی ہیں۔
ورزش کو معمول بنائیں
رمضان میں روزے رکھنے کے باوجود ہلکی پھلکی ورزش، جیسے چہل قدمی کرنا، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد ہلکی ورزش کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن ورزش سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
نیند کی اہمیت
نیند کی کمی بھی بلڈ پریشر پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ رمضان میں مناسب نیند لینا ضروری ہے تاکہ جسم کا دباؤ کم ہو اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے۔
بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں
رمضان میں بلڈ پریشر کی نگرانی کرنا ضروری ہے تاکہ وقت پر اس میں کسی بھی تبدیلی کا پتہ چل سکے۔ اگر بلڈ پریشر کی سطح معمول سے زیادہ ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
ان مشوروں پر عمل کر کے رمضان کے روزے بغیر کسی مشکلات کے گزارے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت ہو تو اپنے معالج سے مشورہ کرنا نہ بھولیں۔