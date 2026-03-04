آپریشن غضب للحق: پاک فوج کی طورخم کے نزدیک کارروائی، افغان طالبان کا اہم سرغنہ ہلاک
آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افغان سرحد پر افغان طالبان، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے طورخم کے نزدیک افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی، دراندازی کی کوشش کرنے والا افغان طالبان سرغنہ قہرمان ساتھیوں سمیت ہلاک ہوگیا جب کہ ہلاک ہونے والے افغان طالبان کمانڈر کا تعلق جلال آباد سے تھا۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے مؤثر اور طاقتور جواب میں افغان طالبان کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔
چمن سیکٹر میں پاک فوج کی کارروائی، افغان طالبان دہشت گرد ہلاک
اسی طرح چمن سیکٹر میں پاک فوج کی جانب سے خفیہ اطلاعات پر افغان طالبان کی مسلح تشکیل کے خلاف کامیاب کارروائی کی گئی۔ پاک فوج کی کامیاب کارروائی سے ایک افغان طالبان دہشت گرد ہلاک جب کہ 3 کو زخمی حالت میں زندہ پکڑ لیا گیا۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لیکر کلیئرنس آپریشن مکمل کیا، علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے جب کہ فتنۃ الخوارج کے گرفتار دہشت گردوں سے تفتیش جاری ہے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج خطے میں قیام امن کے لیے پرعزم ہیں اور دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔
پاک فوج نے افغان طالبان، فتنہ الخوارج کے 50 ٹھکانے تباہ کردیے
اس کے علاوہ پاک فوج نے 50 مختلف مقامات پر افغان طالبان، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناکر تباہ کردیا، پاک فوج کی جانب سے 3 اور 4 مارچ کی درمیانی شب بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے کارروائیاں کی گئیں۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے قلعہ سیف اللہ سمیت چمن، سمبازہ، گھڈوانہ، جانی اور غزنالی سیکٹر پر مؤثر کارروائیاں کیں، ان مقامات کو سرحد پار سے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، ان کارروائیوں کے دوران افغان طالبان، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو بھاری جانی و مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔
پاک فوج افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف ملکی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں طے شدہ اہداف کے مکمل حصول تک جاری رہیں گی۔