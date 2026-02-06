Aaj News
Live
Aaj English
BRecorder
جمعہ 06 فروری 2026
صفحہ اول
تازہ ترین
پاکستان
دنیا
سائنس/ ٹیکنالوجی
کھیل
لائف اسٹائل
دلچسپ و عجیب
بلاگ/کالم
اسپیشل رپورٹس
ملتان سلطانز کی نیلامی کب ہوگی؟ تاریخ کا اعلان کردیا گیا
ٹی 20 ورلڈ کپ: پاکستان اور آئرلینڈ کے پریکٹس میچ کا کیا نتیجہ آیا؟
صائم ایوب ایک بار پھر ٹی ٹوئنٹی کے نمبر وَن آل راؤنڈر بن گئے
کولمبو کا موسم پاکستان کا دشمن، ایک بارش اور ٹی 20 ورلڈ کپ کا خواب ختم
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: آئی سی سی کا پاکستان کو منانے کے لیے بیک چینل رابطے کا فیصلہ، ذرائع
پی ایس ایل 11 کے لیے ریٹنشنز کا اعلان: کون سا کھلاڑی برقرار اور کون ریلیز ہوا؟
ٹی 20 ورلڈ کپ: پاکستان نے اپنے فیصلے سے آئی سی سی کو آگاہ کردیا، بھارت میں کھلبلی
١سپیشل
ٹی 20 ورلڈ کپ: پاکستان کا کھیلنے سے انکار، بھارتی ٹیم کے کپتان کا ردعمل بھی آگیا
ورلڈ کپ میں بھارت سے میچ کے حوالے سے پاکستان ٹیم کے کپتان کا دبنگ بیان آگیا
لاہور قلندرز نے مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنالیا
بھارت سے میچ کا بائیکاٹ: پاکستان آئی سی سی کی سزا سے کیسے بچ سکتا ہے؟
Scorecard
پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ، بھارتی بورڈ کا ردعمل آگیا
ٹی 20 ورلڈ کپ: پاکستان نے اپنے فیصلے سے آئی سی سی کو آگاہ کردیا، بھارت میں کھلبلی
ٹی 20 ورلڈکپ: پاکستان کے بائیکاٹ کے باوجود بھارتی ٹیم کا سری لنکا جانا کیوں ضروری ہوگا؟
بابر نہ شاہین: پی ایس ایل کی تاریخ کا مہنگا ترین کھلاڑی کون؟
عثمان طارق کا بالنگ ایکشن مشکوک ہے یا نہیں؟ سابق بھارتی امپائر نے بتا دیا
آسٹریلین کرکٹر کیمرون گرین نے عثمان طارق سے معافی مانگ لی
پیٹ کمنز اس بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا حصہ کیوں نہیں؟ وجہ بتا دی