Banner

١سپیشل

پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ، بھارتی بورڈ کا ردعمل آگیا
پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ، بھارتی بورڈ کا ردعمل آگیا
ٹی 20 ورلڈ کپ: پاکستان نے اپنے فیصلے سے آئی سی سی کو آگاہ کردیا، بھارت میں کھلبلی
ٹی 20 ورلڈ کپ: پاکستان نے اپنے فیصلے سے آئی سی سی کو آگاہ کردیا، بھارت میں کھلبلی
ٹی 20 ورلڈکپ: پاکستان کے بائیکاٹ کے باوجود بھارتی ٹیم کا سری لنکا جانا کیوں ضروری ہوگا؟
ٹی 20 ورلڈکپ: پاکستان کے بائیکاٹ کے باوجود بھارتی ٹیم کا سری لنکا جانا کیوں ضروری ہوگا؟