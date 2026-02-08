ٹی 20 ورلڈ کپ: سری لنکا کا فاتحانہ آغاز، آئرلینڈ کو 20 رنز سے شکست

164 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آئرلینڈ کی ٹیم 19.5 اوورز میں 143 رنز پر ڈھیر ہو گئی
آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کے چھٹے میچ میں سری لنکا نے آئر لینڈ کو 20 رنز سے شکست دے کر میگا ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کردیا ہے۔

کولمبو کے آر پریماداسا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں گروب بی کے میچ میں آئرلینڈ کے کپتان پاؤل اسٹرلنگ نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔

سری لنکا کی ٹیم نے پہلے بٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں  6 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بناتے ہوئے آئرلینڈ کو جیت کے لیے 164 رنز کا ہدف دیا۔

اس دوران کمنڈو مینڈس نے 19 گیندوں پر 44 رنز کی برق رفتار اننگز کھیل کر ٹیم کے ٹوٹل کو مستحکم کیا جب کہ کوشال مینڈس 43گیندوں پر 56نز بناکر نمایاں رہے۔

آئرلینڈ کی جانب سے جارج ڈوکریل اور بیری مکارتھی نے 2،2 کھلاڑی آؤٹ کیے جب کہ گیرتھ ڈیلا نے اور مارک اڈائر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

سری لنکا کے 164 ہدف کے تعاقب میں آئرلینڈ کی ٹیم 19.5 اوورز میں 143 رنز پر ڈھیر ہو گئی، اس دوران ہیری ٹکٹر 40 اور روز اڈائر 34 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔

سری لنکا کے مہیش اور ونیندو نے 3، 3 اور متھیشا نے 2 وکٹیں حاصل کر کے ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔

