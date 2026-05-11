لا لیگا: بارسلونا نے ٹائٹل دوبارہ اپنے نام کرلیا، ریال میڈرڈ کو بدترین شکست کیوں ہوئی؟
بارسلونا نے فٹ بال کی دنیا کے بڑے مقابلوں میں سے ایک ’ایل کلاسیکو‘ میں اپنے روایتی حریف ریال میڈرڈ کو دو صفر سے شکست دے کر مسلسل دوسری بار اسپینش لیگ ’لا لیگا‘ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔
اتوار کے روز کھیلے گئے اس سنسنی خیز مقابلے میں فتح کے ساتھ ہی بارسلونا نے مجموعی طور پر 29 ویں بار یہ اعزاز حاصل کیا ہے، جبکہ ریال میڈرڈ کے لیے یہ سیزن بغیر کسی بڑی ٹرافی کے مایوس کن انداز میں ختم ہوا۔
میچ کا آغاز بارسلونا کے لیے انتہائی جذباتی تھا کیونکہ کوچ ہنسی فلک کے والد کا میچ سے قبل انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے گراؤنڈ میں موجود رہے۔
بارسلونا نے کھیل کے پہلے 18 منٹ میں ہی دو گول کی برتری حاصل کر کے جیت کی بنیاد رکھ دی تھی۔
پہلا گول مانچسٹر یونائیٹڈ سے ادھار پر آئے ہوئے کھلاڑی مارکس راشفورڈ نے ایک شاندار فری کک کے ذریعے کیا، جبکہ دوسرا گول فیران ٹورس نے ڈانی اولمو کے بہترین پاس پر گیند کو جال کی راہ دکھا کر سکور کیا۔
بارسلونا کے مداحوں کے لیے یہ خوشی اس لیے بھی دوبالا تھی کیونکہ یہ میچ نئے تعمیر شدہ کیمپ نو اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں 62 ہزار سے زائد تماشائی اپنی ٹیم کا جشن منانے کے لیے موجود تھے۔
ریال میڈرڈ کی ٹیم میچ سے پہلے ہی اندرونی مسائل کا شکار نظر آئی۔ اسٹار کھلاڑی فیڈے والورڈے تربیت کے دوران اپنے ہی ساتھی کھلاڑی چوآ مینی سے جھگڑے میں سر پر چوٹ لگنے کے باعث میچ سے باہر ہو گئے تھے، جبکہ کایلیان ایمباپے بھی انجری کی وجہ سے دستیاب نہ تھے۔
میڈرڈ کے کوچ الوارو اربیلوا نے اپنی ٹیم کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بارسلونا کے دفاع کو توڑنے میں ناکام رہے۔
جوڈ بیلنگھم نے ایک بار گیند کو جال میں پہنچایا بھی لیکن اسے آف سائیڈ قرار دے دیا گیا۔
ریال میڈرڈ کے کوچ الوارو اربیلوا نے کھلاڑیوں کی کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ”200 فیصد کارکردگی دیے بغیر اتنے بڑے مقابلے میں جیتنا مشکل ہے“۔
بارسلونا کی اس کامیابی میں نوجوان اسٹار لیمین یامل کا کردار کلیدی رہا جنہوں نے اس سیزن میں 16 گول کیے اور 12 گول کرنے میں مدد دی۔
یامل نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ”فروری میں ویلاریال کے خلاف ہیٹ ٹرک کے بعد سے میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور اس کا اثر میری کارکردگی پر بھی پڑا ہے“۔
اس کے علاوہ گول کیپر جوآن گارسیا نے بھی شاندار کھیل پیش کیا اور اس سیزن میں سب سے زیادہ 15 بار کلین شیٹ یعنی مخالف ٹیم کو کوئی گول نہ کرنے دینے کا ریکارڈ بنایا۔
دوسری جانب ریال میڈرڈ کے لیے یہ مسلسل دوسرا ایسا سال ہے جس میں وہ کوئی بڑی ٹرافی نہیں جیت سکے۔
اسٹار کھلاڑیوں کی موجودگی کے باوجود ٹیم میں توازن کی کمی نظر آئی اور اب افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کلب کے صدر فلورینٹینو پیریز سابق کوچ ہوزے مورینہو کو واپس لانے پر غور کر رہے ہیں۔
فی الحال ہنسی فلک کی بارسلونا نے ہسپانوی فٹ بال پر اپنی دھاک بٹھا دی ہے اور وہ ایک سیزن میں 100 پوائنٹس حاصل کرنے کا ریکارڈ برابر کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔
بارسلونا کے مداحوں نے اسٹیڈیم میں بیچ بالز اچھال کر اور جشن منا کر اس فتح کو یادگار بنا دیا، جبکہ ریال میڈرڈ کے کھلاڑیوں کو ایک بار پھر خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔