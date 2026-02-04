ٹی 20 ورلڈ کپ: پاکستان اور آئرلینڈ کے پریکٹس میچ کا کیا نتیجہ آیا؟

پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی
شائع 04 فروری 2026 07:29pm
پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ کا پریکٹس میچ بارش کے باعث منسوخ کردیا گیا ہے۔

آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے آغاز میں صرف تین دن رہ گئے ہیں، میگا ایونٹ سے قبل ٹیموں کی پریکٹس میچ سے تیاریاں جاری ہیں۔

سری لنکا کے شہر کولمبو میں آج صبح سے ہی ہونے والی تیز بارش کے باعث پاکستان اور آئرلینڈ کا پریکٹس میچ منسوخ کردیا گیا ہے جب کہ گراؤنڈ گیلا ہونے کے باعث ٹاس بھی ممکن نہیں ہوسکا تھا۔

واضح رہے کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی۔

دوسری جانب افغانستان نے پریکٹس میچ میں ویسٹ انڈیز کو باآسانی 23 رنز سے شکست دے دی ہے، افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے، ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر 157 رنز بناسکی۔

دوسرے پریکٹس میچ میں نمیبیا نے اسکاٹ لینڈ کو 6 رنز سے شکست دی۔ نمیبیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 226 رنز بنائے، 227 رنز کے تعاقب میں اسکاٹ لینڈ کی ٹیم 5 وکٹوں کے نقصان پر 220 رنز بناسکی۔

