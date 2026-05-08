ڈھاکا ٹیسٹ کا پہلا روز بنگلہ دیش کے نام، پاکستانی بولرز بری طرح ناکام
ڈھاکا ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل اختتام پزیر ہوگیا، جو مکمل طور پر بنگلہ دیش ٹیم کے نام رہا، پہلے دن بنگلہ دیشی بلے بازوں نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف 4 وکٹوں کے نقصان پر 301 رنز بنائے۔ کپتان نجم الحسن شانتو کی سنچری اور مومن الحق کی 91 رنز کی اننگز نے میزبان ٹیم کی پوزیشن کو مستحکم کردیا۔
ڈھاکا میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی دعوت پر بنگلہ دیش ٹیم کی جانب سے اوپنر محمود الحسن جوئے اور شادمان اسلام نے اننگز کا آغاز کیا۔
بنگلادیش کی پہلی وکٹ 18 کے مجموعی اسکور پر گری، جب محمود الحسن جوئے شاہین آفریدی کی گیند پر 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جب کہ شادمان اسلام بھی زیادہ دیر وکٹ پر نہ ٹھہر سکے اور 31 کے مجموعی اسکور پر 13 رنز بنانے کے بعد حسن علی کا شکار بنے۔
ابتدائی سیشن میں پاکستان نے 2 وکٹیں جلد حاصل کر کے واپسی کی کوشش کی تھی تاہم اس کے بعد بنگلہ دیشی بیٹنگ لائن نے میچ پر گرفت مضبوط کر لی۔ شاہین آفریدی اور دیگر بولرز نے ابتدائی اوورز میں کچھ دباؤ ضرور ڈالا تاہم وکٹیں حاصل کرنے میں مسلسل ناکام رہے۔
اس کے بعد کپتان نجم الحسن شانتو نے مومن الحق کے ساتھ ٹیم کی کمان سنبھالی اور اننگز کو آگے بڑھایا، اس دوران دونوں بلے بازوں کے درمیان تیسری وکٹ کے لیے 170 رنز کی اہم شراکت قائم ہوئی، اس شراکت داری نے بنگلہ دیش کا اسکور 201 تک پہنچادیا۔
اس دوران کپتان نجم الحسن شانتو نے شاندار سنچری اسکور کی اور 201 کے اسکور پر وہ 101 رنز کی عمدہ اننگز کھیلنے کے بعد محمد عباس کی گیند پر آؤٹ ہوگئے۔
اس کے بعد مشفیق الرحیم اور مومن الحق نے چوتھی وکٹ کے لیے 75 رنز جوڑے اور ٹیم کا اسکور 276 رنز تک پہنچایا تو میزبان ٹیم چوتھی وکٹ بھی گر گئی۔ مومن الحق سنچری مکمل نہ کر سکے اور 91 رنز بنانے کے بعد نعمان علی کی گیند پر آؤٹ ہوگئے۔ بعد ازاں مشفیق الرحیم اور دیگر بیٹرز نے اننگز کو سہارا دیا اور وکٹیں گرنے کا سلسلہ رک گیا۔
بنگلہ دیشی بلے بازوں نے دن کے تینوں سیشنز میں مکمل کنٹرول برقرار رکھا اور پہلے دن ہر سیشن میں 100 رنز اسکور کیے اور مجموعی طور پر 301 رنز بنائے۔
ڈھاکا میں جاری میچ کے پہلے دن بارش سے متاثرہ کھیل میں مجموعی طور پر 85 اوورز کرائے جا سکے۔ دن کے اختتام پر مشفق الرحیم 48 جب کہ لٹن داس 8 رنز کے ساتھ کریز پر موجود تھے۔
پاکستان کی جانب سے محمد عباس، شاہین شاہ آفریدی، حسن علی اور نعمان علی نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔
پہلے دن کے اختتام پر بنگلہ دیش مکمل طور پر مضبوط پوزیشن میں ہے جب کہ پاکستان کو میچ میں واپسی کے لیے دوسرے دن جلد وکٹیں حاصل کرنا ہوں گی۔
میچ کا ٹاس
پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ میرپور ڈھاکا کے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں کھیلا جارہا ہے تاہم میچ کا ٹاس پاکستان ٹیم کے کپتان شان مسعود نے جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
پچ پر موجود گھاس کے باعث دونوں ٹیموں نے صرف ایک ایک اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ میدان میں اترنے کو ترجیح دی۔
پاکستان ٹیم میں 2 نئے کھلاڑیوں اذان اویس اور عبداللہ فضل نے ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کا موقع دیا گیا، دونوں کھلاڑیوں کو ان کی شاندار ڈومیسٹک اور فرسٹ کلاس کارکردگی کے بعد ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
ٹاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا کہ سیریز کا آغاز جیت کے ساتھ کرنا بہت اہم ہوتا ہے لہٰذا ٹیم کو بہترین بولنگ کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اذان اویس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل اچھی کارکردگی دکھائی ہے جبکہ عبداللہ فضل نے بھی فرسٹ کلاس کرکٹ میں رنز بنا کر ٹیم میں جگہ حاصل کی ہے۔
یاد رہے کہ بابر اعظم گھٹنے کی انجری کے باعث اس میچ میں کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ دونوں ٹیمیں دوسرا ٹیسٹ 16 مئی کو سلہٹ میں کھیلیں گی۔
دونوں ٹیموں کے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلے
اعداد و شمار کے مطابق دونوں ٹیمیں اب تک 15 ٹیسٹ میچوں میں آمنے سامنے آ چکی ہیں، جن میں پاکستان نے 12 میچز جیتے ہیں جب کہ بنگلادیش نے 2 فتوحات حاصل کی ہیں جب کہ ایک میچ ڈرا ہوا ہے۔
بنگلادیش نے 2024 میں دورہ پاکستان میں تاریخی کارنامہ انجام دیا تھا اور پہلی بار پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کرتے ہوئے فتح حاصل کی تھی۔ بنگلا دیش کی ٹیم نے آئرلینڈ کے خلاف حالیہ سیریز میں 0-2 سے کامیابی حاصل کی تھی۔
اس ٹیسٹ سیریز کے ذریعے دونوں ٹیمیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کے سفر کا آغاز مضبوط انداز میں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، دونوں جانب سے پہلے ٹیسٹ میں کامیابی کو اہم قرار دیا گیا ہے۔