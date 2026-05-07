دو سال قبل بنگلادیش کے ہاتھوں وائٹ واش ہونے والی پاکستان ٹیم نئی آزمائش کے لیے تیار
پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 2 سال بعد ایک بار پھر ٹیسٹ کرکٹ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، جہاں دونوں ٹیمیں طویل فارمیٹ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گی، پاکستان میں کھیلی گئی گزشتہ سیریز میں بنگلادیش نے پاکستان کو 0-2 سے وائٹ واش کرتے ہوئے تاریخ رقم کی تھی، جس کے بعد اب دونوں ٹیمیں نئے چیلنج کے ساتھ کل میدان میں اتریں گی۔
پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دونوں ٹیموں نے گزشتہ چھ ماہ سے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا۔ پاکستان نے اس دوران زیادہ تر توجہ ٹی20 کرکٹ اور پاکستان سپر لیگ پر مرکوز رکھی جب کہ بنگلادیش نے محدود اوورز کی کرکٹ میں شرکت کی۔
پاکستان سپر لیگ کے اختتام کے صرف چار روز بعد پہلا ٹیسٹ میرپور میں شروع ہوگا، جہاں حالیہ پی ایس ایل چیمپئن پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم بھی قومی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔
بنگلادیشی ٹیم گزشتہ ٹیسٹ سیریز میں اپنی فاسٹ بولنگ کی بدولت نمایاں رہی تھی، حسن محمود، تسکین احمد اور ناہید رانا نے پاکستانی بیٹنگ لائن کو مشکلات سے دوچار کیا تھا۔ ناہید رانا حالیہ ون ڈے سیریز اور پی ایس ایل فائنل میں بھی متاثر کن کارکردگی دکھا چکے ہیں۔
دوسری جانب پاکستان کو امید ہے کہ میرپور کی وکٹ اسپنرز کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ بنگلادیش کے خلاف گزشتہ سیریز کے بعد پاکستان نے اسپن بولنگ حکمت عملی اپنائی تھی، جس میں ساجد خان اور نعمان علی نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔
پاکستانی ٹیم میں امام الحق کی واپسی متوقع ہے جب کہ اوپننگ میں اذان اویس یا عبداللہ فضل کو ڈیبیو کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ ٹیم میں بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان اور شان مسعود جیسے تجربہ کار کھلاڑی شامل ہوں گے۔
بنگلادیشی اسکواڈ میں مشفق الرحیم بدستور اہم کردار ادا کریں گے، جنہوں نے گزشتہ برس آئرلینڈ کے خلاف اپنے 100ویں ٹیسٹ میں سنچری اسکور کی تھی۔ پاکستان کے خلاف راولپنڈی میں ان کی 191 رنز کی اننگز بھی یادگار رہی تھی۔
اعداد و شمار کے مطابق بنگلادیش نے اب تک پاکستان کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر کبھی ٹیسٹ میں شکست نہیں دی تاہم گزشتہ سیریز میں پاکستان میں 0-2 سے کامیابی حاصل کر کے تاریخ رقم کی تھی۔
پاکستانی اسپنر نعمان علی کو ٹیسٹ کرکٹ میں 100 وکٹیں مکمل کرنے کے لیے مزید تین شکار درکار ہیں، اگر وہ یہ سنگ میل عبور کرتے ہیں تو وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے نویں پاکستانی بولر بن جائیں گے۔
میرپور ٹیسٹ کے پہلے روز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے تاہم بعد کے دنوں میں موسم بہتر رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔