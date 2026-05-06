ٹی 20 ٹیموں کی سالانہ رینکنگ جاری، پاکستان کس پوزیشن پر موجود ہے؟
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ٹی20 ٹیموں کی سالانہ رینکنگ جاری کردی ہے، جس میں ابتدائی 7 ٹیموں کی پوزیشنز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی تازہ ترین مینز ٹی 20 انٹرنیشنل ٹیم رینکنگ میں بھارت نے پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے جب کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔
تازہ رینکنگ کے مطابق بھارت 275 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہے تاہم اس کی برتری کم ہو کر صرف 13 پوائنٹس رہ گئی ہے۔ انگلینڈ 262 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے جب کہ آسٹریلیا 258 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔
رینکنگ اپڈیٹ میں مئی 2025 کے بعد کھیلے گئے تمام میچز کو 100 فیصد جب کہ گزشتہ 2 سال کے میچز کو 50 فیصد وزن دیا گیا ہے۔
بھارتی ٹیم نے گزشتہ دو برسوں میں ٹی20 فارمیٹ میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہے، جس میں 2024 اور 2026 کے ٹی20 ورلڈ کپ جیتنا بھی شامل ہے، کپتان سوریہ کمار یادو کی قیادت میں ٹیم ان دونوں ایونٹس کے درمیان تمام سیریز میں ناقابلِ شکست رہی۔
ٹاپ 7 ٹیموں کی پوزیشنز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نیوزی لینڈ 247 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے، جنوبی افریقا 244 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں، پاکستان 240 پوائنٹس کے ساتھ چھٹے جب کہ ویسٹ انڈیز 233 پوائنٹس کے ساتھ ساتویں نمبر پر موجود ہیں۔
دیگر ٹیموں میں بنگلہ دیش ایک پوائنٹ اضافے کے بعد 225 پوائنٹس کے ساتھ آٹھویں نمبر پر آگیا ہے جب کہ سری لنکا 6 پوائنٹس کی کمی کے باعث نویں پوزیشن پر چلا گیا جب کہ افغانستان 220 پوائنٹس کے ساتھ دسویں نمبر پر ہے۔
امریکا نے 6 پوائنٹس حاصل کرکے دو درجے ترقی کرتے ہوئے 13 ویں پوزیشن حاصل کرلی ہے جب کہ نیدرلینڈز اور اسکاٹ لینڈ بالترتیب 14ویں اور 15ویں نمبر پر موجود ہیں۔
نیپال اور عمان نے ایک، ایک درجہ بہتری حاصل کی ہے جب کہ متحدہ عرب امارات اور کینیڈا ایک، ایک درجہ تنزلی کا شکار ہوئے ہیں۔
ٹی 20 ورلڈ کپ میں ڈیبیو کرنے والی اٹلی کی ٹیم نے 11 پوائنٹس حاصل کرکے 3 درجے ترقی کی اور 23 ویں نمبر پر آگئی۔ اٹلی نے اپنے پہلے ہی میچ میں نیپال کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر نمایاں کارکردگی دکھائی۔
آئی سی سی رینکنگ میں شامل ٹیموں کی تعداد 102 سے کم ہوکر 98 رہ گئی ہے کیونکہ فجی، گیمبیا، یونان اور اسرائیل گزشتہ تین برسوں میں مطلوبہ آٹھ ٹی20 میچز نہ کھیلنے کے باعث فہرست سے باہر ہوگئے ہیں۔
دوسری جانب آئی سی سی ویمنز ٹی 20 سالانہ رینکنگ میں ٹاپ 10 ٹیموں کی پوزیشنز جوں کی توں برقرار ہیں۔ آئی سی سی کے مطابق آسٹریلیا پہلے نمبر پر براجمان ہے جب کہ انگلینڈ دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔
اس کے علاوہ نیوزی لینڈ چوتھے اور جنوبی افریقا پانچویں نمبر پر موجود ہیں جب کہ ویسٹ انڈیز چھٹے، سری لنکا ساتویں اور پاکستان آٹھویں نمبر پر موجود ہے۔