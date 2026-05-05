ایران جانتا ہے کہ اسے کیا نہیں کرنا چاہیے: جنگ بندی کی خلاف ورزی سے متعلق سوال پر ٹرمپ کا جواب
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو اب انا چھوڑ کر ’سفید جھنڈا‘ (شکست کا نشان) لہرا دینا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران عوامی سطح پر سخت بیانات کے باوجود پسِ پردہ امریکا کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے کا شدید خواہش مند ہے کیونکہ اس کی عسکری قوت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی فوج کی کارروائیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ان کی فوج اب محض ’کھلونے‘ چلانے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حکام محض دکھاوے کے لیے کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور جب کسی کی فوج مکمل طور پر ختم ہو جائے تو وہ ڈیل کیوں نہیں کرنا چاہے گا؟
انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس نہ نیوی بچی ہے اور نہ ائیرفورس، ان کا سب کچھ ختم ہوگیا ہے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ یہ بات مجھ سے گفتگو کے دوران بھی ایرانی تسلیم کرچکے ہیں لیکن جب میں اخبار پڑھتا ہوں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کررہے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی پر امریکی فوج کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے اسے ’فولادی دیوار‘ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی اس ناکہ بندی کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اور یہ حکمت عملی انتہائی کامیابی سے کام کر رہی ہے۔
جب صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ ان کی نظر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا معیار کیا ہوگا، تو انہوں نے ایک بار پھر مبہم انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ’آپ کو پتا چل جائے گا، کیونکہ میں خود آپ کو بتاؤں گا۔ وہ (ایرانی) اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کن اقدامات سے گریز کرنا ہے ، وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ کوئی باقاعدہ لڑائی ہوتی تو وہ اسے اب تک ختم کر چکے ہوتے، اس لیے ایران کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال کر شکست تسلیم کر لے۔ انھوں نے مزید کہا کہ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جس سے عندیہ ملتا ہے کہ سفارتی کوششوں کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔
امریکی صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران کی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور باہر جانے والے جہازوں پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی کو کوئی بھی چیلنج نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ناکہ بندی شاندار رہی ہے، یہ فولاد کے ٹکڑے کی طرح مضبوط ہے۔ کوئی بھی اس ناکہ بندی کو چیلنج نہیں کرے گا۔
صدرٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ وہ ایران کے مالیاتی نظام کی ناکامی کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم اسے ناکام بنا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ناکام ہو جائے، کیونکہ میں جیتنا چاہتا ہوں۔
واضح رہے کہ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب آبنائے ہرمز میں امریکا اور ایران کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات رپورٹ ہورہی ہیں۔ یہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکی بحریہ اس اہم آبی گزرگاہ سے تجارتی جہازوں کی بحفاظت منتقلی کے لیے ان کی رہنمائی کرے گی۔