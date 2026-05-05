یقین کرنے سے پہلے تصدیق ضرور کریں: اطالوی وزیراعظم کا اپنی نازیبا تصویر پر ردعمل
اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے انٹرنیٹ پر مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کردہ اپنی جعلی تصاویر پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک ’خطرناک ہتھیار‘ قرار دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی ڈیپ فیک تصاویر نہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں جو اپنا دفاع کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔
اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی نے ایک بیان میں انکشاف کیا ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کردہ کئی جعلی تصاویر کو اصل ظاہر کر کے انٹرنیٹ پر پھیلایا گیا ہے۔
وزیراعظم میلونی نے ایسی ہی ایک تصویر کا حوالہ دیا جس میں انہیں ایک بستر پر نازیبا لباس میں دکھایا گیا تھا۔ اس تصویر کے ساتھ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز تبصرے بھی کیے گئے تھے جس میں ایسی تصاویر کو وزیراعظم کے منصب کے لیے باعثِ شرم قرار دیا گیا ہے۔
اس پر ردعمل دیتے ہوئے جارجیا میلونی نے طنزیہ انداز میں کہا کہ جس نے بھی یہ تصاویر بنائی ہیں، اس نے مجھے اصل سے بہتر دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تاہم یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اب لوگوں کو رسوا کرنے اور جھوٹ پھیلانے کے لیے کسی بھی حد تک گرا جا سکتا ہے۔
جارجیا میلونی کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ ڈیپ فیک ایک خطرناک ٹول ہے کیونکہ یہ کسی کو بھی دھوکہ دینے، ہیرا پھیری کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’میں تو اپنا دفاع کر سکتی ہوں، لیکن بہت سے دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے‘۔
اطالوی وزیراعظم نے عوام پر زور دیا کہ وہ کسی بھی آن لائن مواد کو شیئر کرنے یا اسے سچ ماننے سے پہلے اس کی اصلیت کی جانچ پڑتال کریں۔ انہوں نے ایک سنہری اصول اپنائے کی ہدایت کی کہ ’یقین کرنے سے پہلے تصدیق کریں، اور شیئر کرنے سے پہلے سوچیں‘۔
واضح رہے کہ جارجیا میلونی نے دو سال قبل سردینیا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے خلاف ہتکِ عزت کا مقدمہ بھی دائر کیا تھا، جس پر ان کا چہرہ استعمال کر کے ڈیپ فیک نازیبا تصاویر بنانے اور انہیں آن لائن پوسٹ کرنے کا الزام تھا۔