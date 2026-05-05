مشہور بھارتی اداکار ٹریفک حادثے میں چل بسے
ملیالم فلموں کے سینئر اور معروف اداکار سنتوش کے نائر ایک المناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 65 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
حادثہ اس وقت پیش آیا جب سنتوش کے نائر کی کار منگل کی صبح کیرالہ کے علاقے ایڈور میں سامنے سے آنے والے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے وقت ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں جو اس وقت شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔
عینی شاہدین اور مقامی ذرائع کے مطابق حادثے کے فوراً بعد اداکار کو ایک نجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے کے باعث وفات پا گئے۔
ان کی موت کی خبر سنتے ہی ملیالم فلم انڈسٹری میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے اور مداحوں کی بڑی تعداد افسوس کا اظہار کر رہی ہے۔
سنتوش نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1982 میں فلم ایتھو آرتی کتھا سے کیا تھا اور اپنے طویل کیریئر کے دوران انہوں نے 100 سے زائد فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وہ خاص طور پر اپنے منفی اور مزاحیہ کرداروں کی وجہ سے فلم بینوں میں بے حد مقبول تھے۔
انہوں نے نہ صرف بڑے پردے بلکہ چھوٹی اسکرین یعنی ٹیلی ویژن پر بھی بہت کام کیا اور اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔
سنتوش کے نائر کی اچانک وفات کو ملیالم سینما کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ فلمی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان کے جانے سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پُر نہیں ہو سکے گا۔