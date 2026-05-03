پی ایس ایل 11 کی فاتح اور رنر اپ ٹیم کو کتنی انعامی رقم ملے گی؟
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کے لیے انعامی رقم کا اعلان کردیا ہے۔
پی ایس ایل 11 کا فائنل آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، جہاں پشاور زلمی اور ایونٹ میں ڈیبیو کرنے والی حیدرآباد کنگزمن آمنے سامنے ہوں گی۔
پی ایس ایل کے فائنل کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، احسن رضا اور کرسٹوفر گیفینی آن فیلڈ ایمپائرز ہوں گے، الیگزینڈر وارف تھرڈ جب کہ آصف یعقوب فورتھ ایمپائر ہوں گے جب کہ روشن مہاناما پی ایس ایل 11 کے فائنل میں میچ ریفری کے فرائض سرانجام دیں گے۔
پشاور زلمی 4 سال بعد فائنل میں پہنچی ہے، ٹیم نے کوالیفائر میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ کپتان بابر اعظم عمدہ فارم میں ہیں اور ٹیم کو ٹائٹل دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔
دوسری جانب حیدرآباد کنگزمن نے اپنے پہلے ہی سیزن میں شاندار کارکردگی دکھائی، لیگ مرحلے میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد ٹیم نے ملتان سلطانز اور پھر ایلیمنیٹر 2 میں تین بار کی چیمپئن ٹیم کو شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی۔
دونوں ٹیمیں اس سیزن میں ایک بار آمنے سامنے آچکی ہیں، جہاں پشاور زلمی نے آخری گیند پر سنسنی خیز مقابلے میں 4 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔
پی ایس ایل 11 کے فائنل سے قبل پی سی بی نے انعامی رقم سے متعلق نئی تفصیلات جاری کردی ہیں، جس کے تحت پہلی بار فرنچائزز اور کھلاڑیوں کے لیے علیحدہ انعامی رقم مختص کی گئی ہے۔
پی سی بی کے مطابق فاتح ٹیم کے لیے انعامی رقم 5 لاکھ ڈالر مقرر کی گئی ہے جب کہ رنر اپ ٹیم کو 2 لاکھ ڈالر دیے جائیں گے۔
پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار چیمپیئن ٹیم کو اضافی طور پر 5 لاکھ ڈالر کی خصوصی انعامی رقم بھی دی جائے گی جب کہ رنر اپ ٹیم کو بھی 3 لاکھ ڈالر کی اضافی انعامی رقم فراہم کی جائے گی۔
پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل کی بہترین پلیئر ڈویلپمنٹ کے لیے کوشش کرنے والی فرنچائز کو بھی 2 لاکھ ڈالر کی رقم ملے گی۔
پی سی بی کے مطابق انعامی رقم کے اس نئے نظام کا اعلان چیئرمین محسن نقوی نے گزشتہ سال نومبر میں کیا تھا، جس کا مقصد لیگ کو مزید مستحکم بنانا ہے۔