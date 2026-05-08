یو اے ای سے پاکستانیوں کی مخصوص بے دخلی کی خبریں پروپیگنڈا قرار
وزارت داخلہ نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) سے پاکستانیوں کی مخصوص بے دخلی سے متعلق خبروں کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں بدنیتی اور جعلی مہم کا حصہ ہیں۔
وزارت داخلہ نے میڈیا اور بالخصوص سوشل میڈیا پر متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی مخصوص بے دخلی سے متعلق خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور منفی پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔
وزارتِ داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہوا ہے کہ اس نوعیت کی خبریں بدنیتی اور جعلی مہم کا حصہ ہیں، جن کا مقصد غلط فہمیاں پیدا کرنا اور مخصوص مفادات کو فائدہ پہنچانا ہے۔
وزارت داخلہ کے مطابق کسی بھی ملک بشمول یو اے ای سے پاکستانیوں کی مخصوص بنیادوں پر بے دخلی نہیں کی جا رہی، اگر کہیں ڈی پورٹیشن ہو رہی ہے تو وہ میزبان ملک کے قوانین، ویزا کی مدت ختم ہونے یا غیر قانونی دستاویزات کی بنیاد پر ایک معمول کا عمل ہے۔
وزارت داخلہ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستانی شہری بدستور یو اے ای اور دیگر دوست ممالک کا سفر کر رہے ہیں اور ورک ویزا حاصل کر رہے ہیں اس حوالے سے کسی قسم کی امتیازی پالیسی موجود نہیں۔
وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبریں من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی ہیں جن کا مقصد گمراہ کن تاثر پیدا کرنا ہے۔ کسی بھی پاکستانی شہری کے معاملے کو متعلقہ ملک کے ساتھ سفارتی چینلز کے ذریعے انفرادی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے۔ وزارتِ داخلہ نے جعلی خبروں سے متعلق عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔