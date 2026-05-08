متحدہ عرب امارات کا ایران کے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ
متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو تباہ کردیا ہے جب کہ حالیہ حملوں میں 3 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔
جمعے کو متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 8 مئی 2026 کو یو اے ای کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے لانچ کیے گئے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز (یو اے ویز) کو تباہ کیا ہے۔ بیان کے مطابق ایران کے یو اے ای پر اس حملے کے دوران 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔
وزارت دفاع کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک فضائی دفاعی نظام مجموعی طور پر 551 بیلسٹک میزائل، 29 کروز میزائل اور 2 ہزار 263 ڈرونز کو نشانہ بنا چکا ہے۔
وزارت دفاع کے مطابق اب تک زخمی ہونے والوں کی مجموعی تعداد 230 تک پہنچ چکی ہے، جن میں مختلف ممالک کے شہری شامل ہیں۔
زخمیوں میں اماراتی، پاکستانی، مصری، سوڈانی، ایتھوپیئن، فلپائنی، ایرانی، بھارتی، بنگلادیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈین، لبنانی، افغانی، بحرینی، ترک، عراقی، نیپالی، نائجیرین، عمانی، اردنی، فلسطینی، انڈونیشین، تیونسی، مراکشی اور روسی شہری شامل ہیں۔
بیان کے مطابق ہلاک افراد کی مجموعی تعداد 3 ہوگئی ہے، جن میں ایک مراکشی شہری بھی شامل ہے، جو مسلح افواج کے ساتھ معاہدے کے تحت خدمات انجام دے رہا تھا جب کہ شہری ہلاکتوں کی تعداد 10 بتائی گئی ہے۔ ان میں پاکستانی، نیپالی، بنگلادیشی، فلسطینی، بھارتی اور مصری شہری شامل ہیں۔
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ملک کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور قومی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔