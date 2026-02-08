ٹی 20 ورلڈ کپ: انگلیند نے سنسنی خیز مقابلے بعد نیپال کو شکست دے دی
آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ کے پانچویں میچ میں انگلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیپال کو 4 رنز سے شکست دے کر میگا ایونٹ میں پہلی فتح اپنے نام کرلی۔
ممبئی کے وانکھیڈے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے گروپ سی کے میچ میں انگلینڈ نے اپنے افتتاحی میچ میں نیپال کے خلاف جیکب بیتھل اور کپتان ہیری بروک کی نصف سنچریوں کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے، 185 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیپال کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز تک ہی پہنچ سکی۔
انگلینڈ کی بیٹنگ
ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ کا آغاز اچھا نہ تھا اور اوپنر فل سالٹ دوسرے اوور کی پہلی ہی گیند پر صرف ایک رن بنا کر شیر مالا کا شکار بن گئے۔
اس کے بعد وکٹ کیپر بیٹر جوس بٹلر اور جیکب بیتھل نے تیزی سے رنز بناتے ہوئے اننگز کو سہارا دیا لیکن نندن یادو نے جوز بٹلر کو 26 رنز پر آؤٹ کر دیا جس کے بعد انگلینڈ کا اسکور 4.3 اوورز میں 43 رنز پر دو کھلاڑی آؤٹ ہو گیا۔ انگلینڈ پر دباؤ اس وقت مزید بڑھ گیا جب ٹام بینٹن بھی سندیپ لامیچانی کی گیند پر صرف دو رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔
مشکل صورت حال میں جیکب بیتھل اور کپتان ہیری بروک نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور چوتھی وکٹ پر 71 رنز کی شراکت قائم کی۔ بیتھل نے اپنی تیسری ٹی 20 انٹرنیشنل نصف سنچری مکمل کی اور 35 گیندوں پر 55 رنز بنا کر دیپندرا سنگھ ایری کا شکار ہوئے جب کہ سیم کرن بھی زیادہ دیر وکٹ پر نہ ٹھہر سکے اور صرف 2 رنز بنا کر دیپندرا سنگھ ایری کا شکار بن گئے۔
اس کے بعد کپتان ہیری بروک نے شاندار بیٹنگ جاری رکھی اور اپنی چھٹی ٹی 20 انٹرنیشنل نصف سنچری مکمل کرتے ہوئے ٹیم کا اسکور 150 سے آگے بڑھایا، وہ 32 گیندوں پر 53 رنز بنا کر نندن یادو کی گیند پر آؤٹ ہوئے۔
اننگز کے اختتام پر ول جیکس نے جارحانہ کھیل پیش کیا اور 18 گیندوں پر 39 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے جب کہ جوفرا آرچر ایک رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔
نیپال کی طرف سے دپیندرا سنگھ ایری اور نندن یادیو نے 2، 2، شیر ملا اور سندیپ لامیچانے نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔
اس طرح انگلینڈ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بناسکی اور یوں نیپال کو جیت کے لیے 185 رنز کا ہدف ملا۔
میچ کا ٹاس
ممبئی کے وانکھیڈے اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔
انگلینڈ کا اسکواڈ
انگلینڈ کی ٹیم میں فل سالٹ، جوز بٹلر (وکٹ کیپر)، جیکب بیتھل، ٹام بینٹن، ہیری بروک (کپتان)، سیم کرن، ول جیکس، لیام ڈاسن، جوفرا آرچر، عادل رشید اور لیوک ووڈ شامل ہیں۔
نیپال کا اسکواڈ
نیپال کی ٹیم میں آصف شیخ (وکٹ کیپر)، کشال بھرتیل، روہت پاؤڈیل (کپتان)، دیپندرا سنگھ ایری، عارف شیخ، لوکیش بام، گلشن جھا، کرن کے سی، سندیپ لامیچانے، نندن یادو اور شیر ملا شامل ہیں۔
یہ پہلا موقع ہے کہ ٹی 20 فارمیٹ میں انگلینڈ اور نیپال کی ٹیمیں ایک دوسرے کے مدمقابل آئی ہیں، انگلینڈ کی ٹیم رواں ماہ کے آغاز میں سری لنکا کو ہوم سیریز میں کلین سوئپ کرنے کے بعد یہاں پہنچی ہے جب کہ نیپال نے ایشیا اور ای اے پی کوالیفائرز میں کامیابی حاصل کرکے ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔