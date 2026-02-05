بابر اعظم نہ شاہین آفریدی: پی ایس ایل کی تاریخ کا مہنگا ترین کھلاڑی کون؟

اس بڑی ڈیل نے لیگ میں نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں اور دیگر ٹیموں کے لیے بھی ایک نیا معیار مقرر کر دیا۔
ویب ڈیسک
شائع 05 فروری 2026 07:14pm
کھیل

آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بلے باز اسٹیو اسمتھ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی تاریخ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے ہیں۔

پاکستان سپر لیگ کا گیارہواں ایڈیشن 8 ٹیموں کے ساتھ مارچ میں کھیلا جائے گا جب کہ اس بار پی سی بی نے ہر فرنچائز کو ایک غیر ملکی کرکٹر سے براہ راست معاہدے کی اجازت دی تھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ گزشتہ سال پی ایس ایل کا حصہ نہ بنا ہو۔

پی ایس ایل کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز نے لیگ کے گیارہویں ایڈیشن کے لیے سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ کو ٹیم میں شامل کیا ہے۔

سیالکوٹ اسٹالینز کی جانب سے اسٹیو اسمتھ کی شمولیت کا اعلان سوشل میڈیا کے ذریعے کیا گیا، اس سیزن میں وہ پہلی مرتبہ پاکستان سپر لیگ میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ سیالکوٹ اسٹالینز نے اسٹیو اسمتھ کو ڈائریکٹ سائننگ کے ذریعے اپنی ٹیم میں شامل کیا۔

رپورٹ کے مطابق اسٹیو اسمتھ کو 5 لاکھ ڈالر سے زائد معاوضہ ملے گا، یہ رقم پاکستانی روپے میں 14 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے، یوں اسمتھ پی ایس ایل کی تاریخ کے سب سے مہنگے کرکٹر بن گئے ہیں۔

اس بڑی ڈیل نے لیگ میں نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں اور دیگر ٹیموں کے لیے بھی ایک نیا معیار مقرر کر دیا ہے۔

واضح رہے کہ بابر اعظم کا معاوضہ 7 کروڑ روپے ہے جب کہ اسٹیو اسمتھ ان سے دگنی رقم لیں گے۔

گزشتہ روز پی ایس ایل 11 کے لیے فرنچائزز کی جانب سے ری ٹین کیے جانے والے کھلاڑیوں کی رقم کا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق پشاور زلمی نے بابر اعظم، لاہور قلندرز نے شاہین آفریدی  اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے شاداب خان کو 7 کروڑ روپے میں ری ٹین کیا ہے۔

پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار کھلاڑیوں کے انتخاب کے عمل میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے، اب روایتی ڈرافٹ سسٹم کی جگہ نیلامی پر مبنی ماڈل متعارف کرا یا گیا ہے، جس کے تحت فرنچائزز اب ہر کیٹیگری سے 8 کے بجائے صرف ایک ایک کھلاڑی کو ری ٹین کر سکتی ہیں اور باقی کھلاڑیوں کو نیلامی کے ذریعے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا۔

PSL babar azam Shaheen Shah Afridi Baber Azam Steve Smith Pakistan Super League psl 11 psl auction PSL New Teams PSL 2026 psl retained players
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین