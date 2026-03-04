ایران نے ترکیہ پر بھی میزائل داغ دیا

ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان کا اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ
04 مارچ 2026
ترکیہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایران سے داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل جو شام اور عراق کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے ترکیہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے مشرقی بحیرہ روم میں نیٹو کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام نے تباہ کر دیا ہے۔ وزارت کے مطابق اس واقعے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔

بیان میں کہا گیا کہ میزائل کو ترکیہ کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک لیا گیا۔

وزارت دفاع نے واضح کیا کہ ترکیہ اپنی سلامتی کے خلاف کسی بھی دشمنانہ اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

ساتھ ہی تمام فریقوں کو خبردار کیا گیا کہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو تنازع کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔

اس واقعے کے بعد ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلیفون پر بات کی۔

ترک حکام کے مطابق اس گفتگو میں ترکیہ نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے تمام اقدامات سے بچا جائے جو کشیدگی میں اضافہ کریں یا تنازع کو مزید پھیلانے کا سبب بنیں۔

ایک ترک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر الجزیرہ کو بتایا کہ انقرہ خطے میں حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے حق میں ہے اور سفارتی رابطوں کو اہم سمجھتا ہے۔

