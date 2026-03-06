پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان

عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے باعث اس کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی پڑنے کا امکان ہے
وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہفتہ وار ردوبدل کا اصولی فیصلہ کرلیا ہے۔

ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی نگرانی کے حوالے سے قائم کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی ہے، جبکہ حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے خطے کی موجودہ صورتحال اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین پندرہ روزہ کے بجائے ہفتہ وار بنیادوں پر کرنے کی سفارش کی تھی۔

وزیراعظم کی جانب سے اس سفارش کی منظوری کے بعد امکان ہے کہ آئندہ دنوں میں قیمتوں کا جائزہ ہر ہفتے لیا جائے گا۔

دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے، جس کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اصولی فیصلہ بھی کرلیا ہے۔

ذرائع کے مطابق آئندہ اعلان میں پٹرول کی قیمت میں تقریباً 25 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 60 روپے فی لیٹر تک اضافے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔

