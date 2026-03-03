ایران-امریکہ-اسرائیل جنگ سے بھارتی ارب پتیوں کو بڑا نقصان
ایران-امریکہ-اسرائیل کشیدگی نے عالمی اور بھارتی مالی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید گراوٹ اور کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی نے ارب پتیوں اور سرمایہ کاروں کی دولت پر براہِ راست اثر ڈالا ہے۔
مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فوجی جھڑپوں کے اثرات بھارتی ارب پتیوں اور اسٹاک مارکیٹ پر بھی پڑے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید گراوٹ کے باعث ملک کے امیر ترین افراد کی دولت میں ایک دن میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔
ہندوستان ڈاٹ کام کے مطابق بھارت کے سب سے امیر افراد میں شامل مکیش امبانی اور گوتم اڈانی کو ایک ہی دن میں تقریباً 6 بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔
بھارتی اسٹاک مارکیٹ پیر کے روز گر گئی ، جس کی وجہ سے مکیش امبانی اور گوتم اڈانی کی ریلائنس انڈسٹریز کے حصص ڈوب گئے ، جس کے نتیجے میں دونوں کھرب پتی بزنس مین کی مجموعی مالیت میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ اسی طرح دیگر بھارتی ارب پتیوں کو بھی کئی ملین ڈالرز کا نقصان ہوا۔
یہ نقصان صرف بھارت تک محدود نہیں رہا۔ دنیا کے دیگر بڑے سرمایہ کاروں جیسے فرانس کے برنارڈ ارنولٹ کی دولت $8.56 ارب ڈالر کم ہوئی جبکہ امانسیو اورٹیگا، وارن بفیٹ اور دیگر ٹاپ سرمایہ کاروں نے بھی بڑے مالی نقصان کا سامنا کیا۔
اس صورتحال کی وجہ سے بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں بھی بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی۔ بی ایس ای سینسیکس تقریباً 1,048 پوائنٹس اور این ایس ای نِفٹی 313 پوائنٹس گر گیا۔
کمپنیوں کے شیئرز بھی متاثر ہوئے۔ رِیلائنس انڈسٹریز کے شیئرز 2.58 فیصد گرے جبکہ اڈانی گروپ کے شیئرز میں بھی بڑی کمی دیکھنے کو ملی۔ اس کا اثر عام سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ مکیش امبانی اور گوتم اڈانی جیسی بڑی کمپنیوں کے مالکان کی دولت پر بھی پڑا۔
مجموعی طور پر ایران-امریکہ-اسرائیل کشیدگی نے نہ صرف عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ بھارت میں اسٹاک مارکیٹ اور ارب پتیوں کی مالی حیثیت پر بھی براہِ راست اثر ڈالا ہے۔