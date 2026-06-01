سونا خریدنے والوں کے لیے خوشخبری، فی تولہ قیمت میں زبردست کمی
عالمی مارکیٹ میں سونا 44 ڈالر کمی سے 4 ہزار 494 ڈالر فی اونس پر آگیا
ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جس کے بعد پاکستان میں فی تولہ سونا 4 ہزار 400 روپے سستا ہوگیا۔
صرافہ بازار کے مطابق فی تولہ سونے کی نئی قیمت 4 لاکھ 71 ہزار 762 روپے مقرر کی گئی ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 3 ہزار 773 روپے کمی ہوئی، جس کے بعد نئی قیمت 4 لاکھ 4 ہزار 459 روپے ہوگئی۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں 44 ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد سونا 4 ہزار 494 ڈالر فی اونس پر آگیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باعث مقامی مارکیٹ بھی متاثر ہو رہی ہے۔
