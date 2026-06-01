کراچی: باتھ روم کے روشن دان سے خاتون کی ویڈیو بنانے والا ملزم گرفتار

بلدیہ ٹاؤن میں باتھ روم کے روشن دان سے ویڈیو بنانے کا انکشاف، مقدمہ درج
shahzaib-hussain شاہزیب حسین
اپ ڈیٹ 01 جون 2026 03:41pm
جرائم

کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں خاتون کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے اور نازیبا ویڈیوز بنانے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق ملزم صابر ولد قادر کے خلاف تھانہ بلدیہ میں مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم نے 29 مئی کو خاتون کی نازیبا ویڈیو بنانے کی کوشش کی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزم باتھ روم کے روشن دان سے خاتون کی ویڈیو بنا رہا تھا۔

واقعے کے دوران خاتون نے اہل خانہ کی موجودگی میں شور مچایا، جس پر ملزم موقع سے فرار ہوگیا تھا۔

پولیس کے مطابق واقعے کے فوری بعد ملزم کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، تاہم وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ بعد ازاں کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔

