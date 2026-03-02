ایران پر حملے کے بعد کشیدگی: پاکستانی طلبہ اور شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی جاری
ایران پر حملے کے بعد پاکستانی طلبہ اور شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ حکومت پاکستان اور پاک فوج نے ایران سے تفتان کے ذریعے سیکڑوں طلبہ کو محفوظ طریقے سے کوئٹہ پہنچا دیا۔
یکم اور 2 مارچ تک مجموعی طور پر 183 طلبہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 2 مارچ کو 62 طلبہ کو کوئٹہ روانہ کیا گیا، جن میں 42 مرد اور 20 خواتین شامل تھیں، جب کہ اسی روز مزید 121 طلبہ وطن واپس آئے، جن میں 41 مرد اور 80 خواتین شامل ہیں۔
واپس لائے گئے طلبہ میں سے 132 کا تعلق پنجاب، 22 کا خیبرپختون خوا، 15 کا سندھ ، 10 کا گلگت بلتستان، 3 کا آزاد کشمیر اور ایک طالِ علم کا تعلق بلوچستان سے ہے۔
طلبہ ایران کے مختلف شہروں میں زیر تعلیم تھے، جن میں تہران میڈیکل کالج، اصفہان میڈیکل کالج، زنجان میڈیکل کالج اور یزد میڈیکل کالج شامل ہیں۔
وطن واپسی کے بعد طلبہ اور ان کے اہلِ خانہ نے حکومت پاکستان اور پاک فوج کے بروقت اور مؤثر اقدامات کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔
یہ عمل حکومت کی جانب سے پاکستانیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے اور ضرورت پڑنے پر مزید اقدامات جاری رہیں گے۔