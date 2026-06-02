گلگت بلتستان میں گاڑی کو حادثہ، 6 افراد جاں بحق، سڑک کی بندش سے سیکڑوں سیاح محصور
گلگت بلتستان میں دو مختلف مقامات پر انتہائی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں جہاں ایک طرف پٹن کوہستان کے مقام پر ایک مسافر گاڑی گہری کھائی میں جا گری ہے تو دوسری طرف دیوسائی روڈ پر پانی کا بہاؤ بڑھنے کی وجہ سے سیکڑوں سیاح محصور ہو کر رہ گئے ہیں.
اسکردو سے راولپنڈی جانے والی ایک مسافر گاڑی پٹن کوہستان کے علاقے میں سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں گر گئی ہے.
اس ہولناک حادثے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار چھ افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں. مقامی انتظامیہ اور حکام نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ لاشیں نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے، کھائی گہری ہونے کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے تاہم تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے.
دوسری جانب اسکردو میں ہی دیوسائی روڈ کی بندش کی وجہ سے سیکڑوں ملکی و غیر ملکی سیاح شدید مشکلات کا شکار ہیں.
دیوسائی روڈ پر واقع ایک نالے میں پانی کی آمد بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سڑک کا ایک حصہ پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا ہے جس کے بعد سے یہ اہم راستہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو چکا ہے.
سڑک کی تباہی کے ساتھ ساتھ اس پورے علاقے میں مواصلاتی رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پھنسے ہوئے لوگوں کا اپنے پیاروں سے رابطہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے.
انتظامیہ کے مطابق سیاح گزشتہ رات سے اس مقام پر پھنسے ہوئے ہیں اور ان محصور ہونے والے افراد میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے جنہیں فوری امداد اور محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے.