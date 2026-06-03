سونا خریدنے کا وقت آگیا، قیمت میں اچانک بڑی کمی
امریکا معاہدے میں تاخیر کے باعث عالمی مارکیٹ کے زیر اثر ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 8 ہزار 600 روپے کی بڑی کمی ہوگئی۔
عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں 86 ڈالر فی اونس کمی کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی پڑے، جس کے نتیجے میں فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی۔
ملک میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد فی تولہ سونا 8 ہزار 600 روپے سستا ہو گیا۔
آل پاکستان صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 8 ہزار 600 روپے کی کمی کے بعد اس کی نئی قیمت 4 لاکھ 67 ہزار 762 روپے ہو گئی ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 7 ہزار 373 روپے کم ہونے کے بعد 4 لاکھ ایک ہزار 30 روپے پر آ گئی ہے۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں گراوٹ کا رجحان دیکھا گیا، جہاں سونا 86 ڈالر فی اونس سستا ہونے کے بعد 4 ہزار 454 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔
ماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی اور سرمایہ کاروں کے رجحانات میں تبدیلی کے باعث مقامی مارکیٹ میں بھی سونے کے نرخوں پر دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔