ورلڈ کپ فائنل میں پہنچنے کے باوجود میسی 'گولڈن بوٹ' کیسے کھو سکتے ہیں؟
فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ بنانے کے باوجود ارجنٹائن کے کپتان لیونل میسی کے لیے گولڈن بوٹ جیتنے کی دوڑ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میسی نے شاندار کارکردگی کے ذریعے خود کو ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑیوں میں شامل کر لیا ہے، لیکن چند حالات ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ اعزاز حاصل کرنے سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔
ارجنٹائن نے مشکل لمحات میں بار بار اپنے کپتان اور اسٹار کھلاڑی لیونل میسی پر بھروسہ کیا۔ ناک آؤٹ مرحلے میں جب ٹیم دباؤ میں تھی، میسی نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پری کوارٹر فائنل میں مصر کے خلاف ارجنٹائن ایک وقت پر پیچھے تھا، لیکن میسی نے گول کرنے کے ساتھ ساتھ ایک گول میں مدد فراہم کی اور ٹیم کو شاندار واپسی میں مدد دی۔
سیمی فائنل میں بھی میسی نے ایک بار پھر اپنی اہمیت ثابت کی۔ انگلینڈ کے خلاف ارجنٹائن آخری لمحات تک 0-1 سے پیچھے تھا، لیکن میچ کے اختتامی پانچ منٹ میں میسی نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے دو گولز میں مدد دی۔ پہلے انہوں نے 85 ویں منٹ میں اینزو فرنانڈیز کے لیے برابری کا موقع بنایا، جبکہ انجری ٹائم میں لاؤتارو مارٹینیز کو بہترین پاس دے کر فیصلہ کن گول میں کردار ادا کیا۔ اس کامیابی کے ساتھ ارجنٹائن فائنل میں پہنچ گیا۔
میسی نے اس ورلڈ کپ میں اب تک 8 گول کیے ہیں جبکہ ان کے نام چار اسسٹس بھی ہیں۔ اسی کارکردگی کی بدولت انہوں نے فرانس کے کپتان کیلیان ایمباپے کو گولڈن بوٹ کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایمباپے نے بھی ٹورنامنٹ میں 8 گول کیے تھے، لیکن ان کے اسسٹس میسی سے ایک کم ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس وقت پیچھے ہیں۔
تاہم ایمباپے کے پاس اب بھی یہ اعزاز جیتنے کا موقع موجود ہے۔ اگر وہ انگلینڈ کے خلاف تیسری پوزیشن کے میچ میں ایک یا اس سے زیادہ گول کر دیتے ہیں اور میسی اسپین کے خلاف فائنل میں گول نہیں کر پاتے، تو فرانس کا یہ اسٹار کھلاڑی گولڈن بوٹ اپنے نام کر سکتا ہے۔
دوسری جانب اسپین کے مائیکل اویارزابال بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ اگر وہ فائنل میں 4 گول کر دیتے ہیں جبکہ میسی اور ایمباپے کوئی گول نہ کر سکیں، تو دونوں بڑے نام گولڈن بوٹ کی دوڑ سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اویارزابال اب تک ورلڈ کپ میں 5 گول کر چکے ہیں۔
اس تمام صورتِ حال کے تحت میسی گولڈن بوٹ کھو سکتے ہیں کیونکہ دوسرے کھلاڑیوں کے پاس ابھی میچز باقی ہیں اور وہ گول کر کے ان سے آگے نکل سکتے ہیں۔ میسی کے لیے فائنل میں گول کرنا اس اعزاز کو محفوظ بنانے کا سب سے اہم راستہ ہوگا۔