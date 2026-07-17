بھارتی بورڈ سے ناخوش، روہت شرما کا انگلینڈ سیریز کا آئندہ میچ آخری ون ڈے ہو گا؟

بھارتی بورڈ سے ناخوش، روہت شرما کا انگلینڈ سیریز کا آئندہ میچ آخری ون ڈے ہو گا؟
بھارتی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز اوپنر روہت شرما کے ون ڈے کیریئر کے اختتام سے متعلق افواہیں اور چہ مگوئیاں عروج پر ہیں۔ کئی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف جاری ون ڈے سیریز کے بعد روہت شرما کے لیے بھارتی ٹیم کے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں، تاہم اس معاملے پر بی سی سی آئی یا روہت شرما کی جانب سے باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق روہت شرما نے انگلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے دوران بی سی سی آئی حکام سے ملاقات کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روہت مبینہ طور پر بورڈ کے فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلیکشن کمیٹی نے روہت اور ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر سے بات چیت کے بعد مستقبل کے منصوبوں پر اپنا موقف واضح کیا۔
رپورٹس کے مطابق سلیکٹرز 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کو زیادہ مواقع دینا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یشسوی جیسوال کا نام بھی زیر بحث ہے، جو ایک باصلاحیت اوپنر کے طور پر ٹیم میں جگہ بنانے کے منتظر ہیں۔ سلیکٹرز کا ماننا ہے کہ آنے والے بڑے ٹورنامنٹ کے لیے نئی نسل کے کھلاڑیوں کو تیار کرنا ضروری ہے۔
ایک رپورٹ میں بی سی سی آئی کے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا گیا کہ سلیکٹرز نے روہت شرما کے ون ڈے انتخاب کے حوالے سے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم یہ بھی کہا گیا کہ اپنے مستقبل کے بارے میں آخری فیصلہ روہت کا ذاتی معاملہ ہوگا۔ اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوتی ہیں تو لارڈز میں انگلینڈ کے خلاف تیسرا ون ڈے روہت کے ون ڈے کیریئر کا آخری میچ ثابت ہو سکتا ہے۔
روہت شرما نے رواں سال ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد شُبھمن گل کو ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سونپی گئی۔ ون ڈے کرکٹ میں روہت کا شمار بھارت کے کامیاب ترین بلے بازوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 286 ون ڈے میچوں میں 11 ہزار 731 رنز بنائے ہیں اور اپنی جارحانہ بیٹنگ کے باعث دنیا بھر میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے۔
بطور کپتان بھی روہت شرما کا ریکارڈ شاندار رہا ہے۔ انہوں نے 56 ون ڈے میچوں میں بھارتی ٹیم کی قیادت کی اور 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ میں ٹیم کو فائنل تک پہنچایا۔ ان کی قیادت میں بھارت نے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی۔
روہت شرما کے مستقبل کا حتمی فیصلہ آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ اگر سلیکٹرز واقعی نوجوان کھلاڑیوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بھارتی ون ڈے کرکٹ میں ایک بڑے دور کے اختتام کا اشارہ ہوگا۔ تاہم جب تک باضابطہ اعلان نہیں ہوتا، روہت کے کیریئر کے بارے میں تمام باتیں صرف رپورٹس اور قیاس آرائیوں تک محدود ہیں۔