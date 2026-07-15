ملک میں سونا پھر مہنگا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا 9 ڈالر مہنگا ہو کر 4 ہزار 26 ڈالر کا ہوگیا۔
پاکستان بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں ایک روز کی بڑی کمی کے بعد سونے کی قیمت میں دوبارہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت 900 روپے اضافے کے بعد 4 لاکھ 25 ہزار 36 روپے ہوگئی ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 771 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 64 ہزار 399 روپے تک پہنچ گئی ہے۔
دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا، جہاں فی اونس سونا 9 ڈالر مہنگا ہو کر 4 ہزار 26 ڈالر کا ہوگیا۔
واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری روز ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 5 ہزار 600 روپے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 4 ہزار 801 روپے کم ہوئی تھی۔
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ملک بھر میں سونے کی قیمت میں پھر اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟
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