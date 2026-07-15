آئی بی ایم کو اسٹاک مارکیٹ میں 58 سال کا بدترین نقصان؛ 70 ارب ڈالر کیوں ڈوبے؟
امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ’آئی بی ایم‘ کے حصص میں 58 سال کی بدترین گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں کمپنی کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 70 ارب ڈالر تک کم ہو گئی ہے۔ کمپنی کے مایوس کن سہ ماہی مالی نتائج، مصنوعی ذہانت کی دوڑ اور سائبر سیکیورٹی پر بڑھتے اخراجات اس بڑی گراوٹ کی اہم وجوہات قرار دی جا رہی ہیں۔
امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ’انٹرنیشنل بزنس مشینز‘ (آئی بی ایم) کے حصص منگل کے روز 25 فیصد تک گر گئے، جو گزشتہ 58 برسوں میں کمپنی کی بدترین ایک روزہ اسٹاک گراوٹ قرار دی جا رہی ہے۔
بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق اس تاریخی مندی کے باعث کمپنی کی مارکیٹ ویلیو ایک ہی دن میں تقریباً 67 سے 70 ارب ڈالر تک کم ہو گئی۔
1911 میں قائم ہونے والی آئی بی ایم نے بتایا کہ جون میں ختم ہونے والی سہ ماہی کے دوران اس کی آمدنی صرف ایک فیصد اضافے کے ساتھ 17.2 ارب ڈالر رہی، جو سرمایہ کاروں کی توقعات سے کم تھی۔
کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اروند کرشنا نے سرمایہ کاروں کے نام خط میں اعتراف کیا کہ کمپنی مطلوبہ رفتار سے خود کو بدلنے میں ناکام رہی۔
انہوں نے لکھا، ”ہم سے کوتاہی ہوئی اور ہم حالات کے مطابق خود کو تیزی سے ڈھالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔“
آئی بی ایم کے مطابق اس کے بنیادی انفراسٹرکچر کاروبار، جس میں مین فریم کمپیوٹرز شامل ہیں، کی آمدنی میں 7 فیصد کمی آئی، جبکہ سافٹ ویئر ڈویژن کی آمدنی 5 فیصد بڑھی، تاہم یہ بھی مارکیٹ کی توقعات سے کم رہی۔
رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے سرورز، میموری چپس اور اسٹوریج ڈیوائسز کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جس کے باعث ان کی قیمتیں بڑھ گئیں اور سپلائی بھی محدود ہو گئی۔
آئی بی ایم کا کہنا ہے کہ جون کے آخری ہفتوں میں اس کے بڑے کارپوریٹ صارفین نے متوقع قیمتوں میں اضافے سے پہلے سرورز، اسٹوریج اور میموری آلات کی خریداری تیز کر دی، جس سے کمپنی کے زیادہ منافع بخش مین فریم کمپیوٹرز اور ان سے متعلقہ سافٹ ویئر کی فروخت متاثر ہوئی۔
اروند کرشنا کے مطابق کمپنی کو سپلائی چین سے متعلق کچھ اثرات کی توقع تھی، لیکن صارفین کی جانب سے سرمایہ کاری کے ترجیحات میں اتنی بڑی تبدیلی کا اندازہ نہیں تھا۔
کمپنی نے یہ بھی کہا کہ اس سہ ماہی کے دوران ٹیکنالوجی صنعت میں بڑھتے ہوئے سائبر سیکیورٹی خدشات نے بھی صارفین کی توجہ دوسری جانب مبذول کر دی۔
اروند کرشنا کے مطابق مصنوعی ذہانت کی ترقی کے ساتھ سائبر حملے زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں، جس کے باعث کمپنیاں اپنے بجٹ کا بڑا حصہ سائبر سیکیورٹی پر خرچ کر رہی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق انسان کے نئے میتھوس اے آئی ماڈل کے متعارف ہونے کے بعد سائبر سیکیورٹی سے متعلق خدشات میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ ماہرین کے مطابق یہ ماڈل کمپیوٹر نیٹ ورکس کی کمزوریاں تلاش کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، جن سے ہیکرز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اسی وجہ سے کئی کمپنیوں نے نئے منصوبوں کے بجائے اپنے سائبر دفاع کو مضبوط بنانے کو ترجیح دی۔
اس صورتحال کا فائدہ سائبر سیکیورٹی کمپنیوں کو ہوا، جہاں کراؤڈ اسٹرائیک کے حصص 12 فیصد جبکہ اوکٹا اور نیٹ سکوپ کے حصص تقریباً 11 فیصد بڑھ گئے۔
آئی بی ایم کے حصص میں اس بڑی گراوٹ کے بعد روایتی سافٹ ویئر ایز اے سروس کمپنیوں کے مستقبل پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ اس شعبے میں آئی بی ایم کے ساتھ سیلز فورس،** ایڈوبے اور انٹویٹ جیسی بڑی کمپنیاں بھی شامل ہیں، جن کے حصص میں بھی کمی دیکھی گئی۔
رواں سال وال اسٹریٹ میں اس خدشے کو ”ساس پوکیلیپس“ کا نام دیا گیا تھا، جب تجزیہ کاروں نے پیش گوئی کی تھی کہ مصنوعی ذہانت کی تیز رفتار ترقی روایتی سافٹ ویئر کمپنیوں کے کاروباری ماڈل کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔
تاہم کمپنی کے لیے کچھ مثبت خبریں بھی سامنے آئیں۔ آئی بی ایم کے ریڈ ہیٹ یونٹ کی آمدنی میں 11 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مین فریم کے علاوہ سرور اور اسٹوریج کے کاروبار میں 37 فیصد ترقی ہوئی۔
آئی بی ایم نے اوپن سورس سافٹ ویئر کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے 5 ارب ڈالر مالیت کے (روشنی کا کنواں) منصوبے کا بھی اعلان کیا ہے، جسے بینک آف امریکا،** جے پی مورگن چیس اور گولڈمین ساکس سمیت کئی بڑے مالیاتی اداروں کی حمایت حاصل ہے۔