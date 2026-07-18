امریکا نے ایران میں پُلوں، بجلی گھروں اور واٹر پلانٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا
امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی سنگین مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران نے امریکا پر جنگی جرائم کے ارتکاب اور اہم شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تازہ امریکی حملوں میں پلوں، سرنگوں، شاہراہوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز تک جانے والے زمینی راستے متاثر ہوئے ہیں۔
امریکا نے ایران کے مختلف شہروں اور جزائر پر مسلسل ساتویں رات بھی حملے جاری رکھے اور ان حملوں میں خاص طور پر شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
امریکا اب اپنے حملوں کو صرف ساحلی علاقوں تک محدود رکھنے کے بجائے ایران کے اندرونی حصوں میں بھی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ایران نے امریکا پر اہم شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے جس میں پُل، بجلی کا نظام اور صاف پانی کے پلانٹس وغیرہ شامل ہیں۔
ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق صوبہ ہرمزگان کی واٹر اینڈ ویسٹ واٹر کمپنی کے مطابق امریکی فوج کے حالیہ حملوں میں جنوبی ایران کے شہر جاسک میں واقع بونجی ڈی سیلینیشن پلانٹ کا پمپنگ اسٹیشن اور بجلی کے ٹرانسفارمر تباہ ہوگیا ہے۔
ایرانی حکام کے مطابق اس تباہی کے نتیجے میں اس پلاںٹ کے قریب واقع 20 دیہاتوں کو پانی کی فراہمی منقطع ہوگئی اور تقریباً 10 ہزار افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے ہیں۔
آرمینیا میں ایرانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر اس واٹر پلاںٹ کی تصاویر شیئر کین اور امریکی وزیرِ جنگ کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ ’بونجی ایران کا ایک چھوٹا سا ساحلی گاؤں ہے، کیا امریکا کا ہدف صاف پانی فراہم کرنے والے پمپ تھے؟‘
سفارت خانے نے بیان میں لکھا کہ ’ان پمپس سے مقامی آبادی کو پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ اگر امریکا اس کی تباہی کو اپنی جیت سمجھتا ہے تو یہ اسکی مرضی ہے۔‘
ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے مختلف حصوں میں مسلسل ساتویں شب ہونے والے امریکی حملوں میں جنوبی ایران کے صوبہ ہرمزگان میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ حکام کے مطابق حالیہ حملوں میں زیادہ تر سڑکوں، پلوں اور سرنگوں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
جنوبی ایران میں اہم ترین ہائی وے پر واقع شاہدوست مرزئی روڈ ٹنل کو دونوں اطراف سے نشانہ بنا کر شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، جس کے بعد یہ شاہراہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔
گورنر ہرمزگان کے دفتر نے جمعہ کو بتایا تھا کہ صرف خامیر میں 6 پُل تباہ ہوچکے ہیں، جس کے باعث بندر عباس اور جزیرہ ’لار‘ کو ملانے والی مرکزی شاہراہ میں رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔
بندر عباس سے سیرجان جانے والے راستے پر واقع رودخانہ شور پل کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح میناب جنکشن سے رودان جانے والی شاہراہ پر مزید دو پل بھی امریکی حملوں کی زد میں آئے ہیں۔
ایرانی حکام نے کل رات کے حملوں کے بعد جنوبی صوبوں کے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
رپورٹس کے مطابق چابہار میں واقع بحری جہازوں کی رہنمائی اور سمندری امدادی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے والے میری ٹائم کنٹرول ٹاور کو ایک ہفتے کے دوران تیسری مرتبہ نشانہ بنایا گیا ہے۔
دوسری جانب ایران نے کویت اور بحرین میں قائم امریکی عسکری ٹھکانوں پر ڈرونز اور میزائلوں سے وسیع پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کے نتیجے میں کویت میں متعدد اہم شہری اور تجارتی مقامات شدید متاثر ہوئے ہیں۔
کویت نے ہفتے کی صبح اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حملوں میں بجلی اور سمندری پانی کو صاف کرکے پینے کے قابل بنانے والے دو پلانٹس کو نقصان پہنچا ہے۔
بحرین میں بھی متعدد مرتبہ فضائی حملوں کے سائرن بجائے گئے، جبکہ اردن کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائی دفاعی فورس نے ایران کے داغے گئے 10 بیلسٹک میزائل راستے میں ہی تباہ کر دیے۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران اور خلیجی ممالک میں شہری بنیادی ڈھانچے پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شہری آبادی کی بقا کے لیے ضروری تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر اور سابق پاسدارانِ انقلاب کمانڈر محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ امریکی حملے مزید جاری رہے تو ایران باقاعدہ جنگ کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔