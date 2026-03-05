دفاعی نظام نے 4 ڈرون اور 3 کروز میزائل مار گرائے ہیں: سعودی وزارتِ دفاع

ایئر ڈیفنس سسٹم نے الخرج شہر کے قریب تین کروز میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا ہے: سعودی عرب
ویب ڈیسک
شائع 05 مارچ 2026 11:50am
دنیا

سعودی عرب کی وزارتِ دفاع نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ ملکی فضائی دفاعی نظام نے خطے میں جاری کشیدگی کے دوران تین کروز میزائل اور ڈرون مار گرائے ہیں۔

سعودی وزارتِ دفاع کی جانب سے ایکس پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ الخرج گورنریٹ کے مشرق میں تین ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔

ایک الگ بیان میں الجوف ریجن کے مشرقی علاقے میں ایک ڈرون کو تباہ کرنے کادعویٰ کیا گیا ہے۔

اس سے قبل سعودی وزارتِ دفاع نے الخرج شہر کے قریب تین کروز میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔

سعودی وزیرِ خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ اور امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے درمیان جمعرات کو ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ جس میں سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کے خلاف ایران کے حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

سعودی وزارتِ خارجہ کے مطابق مارکو روبیو نے امریکی سفارتی مشن کے تحفظ اور غیر ملکی شہریوں کے انخلا میں مدد کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کو بھی سراہا۔

Saudia Arabia Iran Iran Israel War US Iran Tensions US Iran Conflict Iran US Israel war Saudia Defence Ministry Attacks On Saudia Arabia
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین